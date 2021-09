Lives de sexta, 24 de setembro (24/09): Nirvana em orquestra, Pitty e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sexta-feira, 24 de setembro (24/09), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sexta, 24 de setembro (24/09)

13 horas: Pitty

Onde: no canal da cantora no Twitch

14 horas: Debate: "Os eternos recomeços dos museus" - Possibilidade de curadoria em museus no Brasil, com Cauê Alves

Onde: Zoom; inscrições pelo Sympla

18 horas: Websérie "Ligações Perdidas: Releituras do Acervo MAC Dragão"

Onde: Instagram

19 horas: Mesa Redonda: Estilistas cearenses e os desafios de empreender no setor local e nacional - 1º Remexido

Onde: YouTube

19 horas: Música: Vencedor do The Voice+, Zé Alexanddre realiza live beneficente

Onde: YouTube

20 horas: Música: Papisa

Onde: Sympla

20 horas: Música: Concerto Baile do Simonal, com Max de Castro, Vanessa Jackson, Orquestra Sinfônica Heliópolis e Wilson Simoninha

Onde: YouTube

20h30min: Música: Orquestra Ouro Preto faz concerto homenagem ao Nirvana

Onde: YouTube



