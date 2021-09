Dia do Sorvete: conheça sorveterias e aproveite as promoções em Fortaleza

Confira a seleção do Vida&Arte com ofertas de sorvete para celebrar a data

O Dia Nacional do Sorvete é comemorado nesta quinta-feira, 23 de setembro. A data foi estabelecida em 2002 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis), marcando o fim da temporada de frio e o início da primavera no Brasil. Para celebrar este dia, o Vida&Arte fez uma seleção de sorveterias e promoções em Fortaleza.



50 Sabores

Criada em 1975, a sorveteria 50 Sabores já entrega sua proposta pelo nome: oferecer diferentes opções de sorvete aos clientes. A marca está presente em Fortaleza, Teresina, Recife e Juazeiro do Norte. Os sorvetes são de fabricação própria, feitos artesanalmente. Para o Dia do Sorvete, a empresa está oferecendo descontos de 10% nos potes de 320g, 15% nos potes de 570g e 20% nos potes de 1050g em todas as lojas. No aplicativo e site também é possível fazer pedidos, tanto para delivery como retirada, e ainda há outros descontos, como potes de 320g, 570g e 1050g em dobro, onde você paga um e ganha outro.

Onde Pedir: Site/App 50 Sabores

Lojas:

50 Sabores | Bezerra de Menezes: Av. Bezerra de Menezes, 526 - Farias Brito

50 Sabores | 13 de Maio: Av. Treze de Maio, 805 - Térreo - Fátima

50 Sabores | Benfica: Shopping Benfica, Av. Carapinima, 2200 - Benfica

50 Sabores | Shopping Parangaba: Rua Germano Franck, 300 - Parangaba

50 Sabores | Shopping Del Paseo: Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota

50 Sabores | Shopping Iguatemi: Av. Washington Soares, 85 - loja 232 - Edson Queiroz

50 Sabores | Náutico: Av. Beira Mar, 2892 - Lj 01 - Meireles

50 Sabores | Café 50: Av. Beira Mar, 4050 - Mucuripe

50 Sabores | Rio Mar Fortaleza: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu

Pistacchio Gelato Italiano

A Pistacchio se destaca por produzir sorvetes à moda italiana, além de oferecer opções inusitadas e até sorvete para pets! Para comemorar o Dia do Sorvete, a gelateria oferece na compra de um Perfetto, um Mini de graça, além de sorvete gratuito para os pets. Na loja do Imprensa Food Square, ainda tem a seguinte oferta: na compra de três bolas de sorvete, você ganha a quarta bola de gelato de graça.

Lojas: Tibúrcio Cavalcante, 1656.

Imprensa Food Square, Av. Desembargador Moreira, 2355 - Dionísio Torres.

Yozenn Sorvete Saudável

A Yozenn é a primeira sorveteria zero açúcar do Brasil e oferece sorvetes 100% naturais. Para celebrar a data, todas as lojas de Fortaleza estarão oferecendo a casquinha de sorvete por R$3,00.

Lojas: Av. Virgílio Távora, 264.

Shopping Iguatemi, Av. Washington Soares, 85 - loja 232 - Edson Queiroz.

RioMar Fortaleza, Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu.

Del Paseo, Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota.

Sorveteria Juarez

Fundada nos anos 60 na Parnaíba, Piauí, a Sorveteria Juarez chegou em Fortaleza no ano de 1973. Os sorvetes são feitos artesanalmente, com apenas frutas, leite e açúcar. Para o Dia do Sorvete, as lojas oferecerão diversão promoções: na compra de 1 simples, o cliente ganha outro simples; na compra de 1 dupla, ganha outro duplo; na compra de 4 bolas, ganha 1 duplo; na compra de 6 bolas, também ganha 1 duplo; na compra de 10 bolas, ganha 2 duplos. Para ganhar a promoção é necessário apresentar um print dos stories da sorveteria (@sorveteriajuarez).

Lojas: Av. Barão de Studart, 2023.

Av. Eng Santana Jr., 603.

Av. Santos Dumont, 4000.

Av. Washington Soares, 450.

R. Republica do Líbano, 1080.

Pardal Sorvetes

A Pardal surgiu em 1990, com uma mulher, Joselma Oliveira, que sonhava em ser livre e iniciou seu sonho com 30 picolés em uma caixa. Ela mesma fazia e vendia os picolés em feiras. Hoje gerencia a empresa, que vende milhares de unidades. Para o Dia do Sorvete, a Pardal está dando um Supra na compra de qualquer pote de 1,5L de sorvete. A promoção é válida no delivery e nas lojas físicas autorizadas.

Delivery: iFood, Uber Eats, James e Rappi.

Distribuidores: Aldeota - Rua Tibúrcio Cavalcante, 1575.

Benfica - Rua Marechal Deodoro, 610.

Bela Vista - Rua Mário de Andrade, 675.

Bezerra de Menezes - Av. Bezerra de Menezes, 502.



Dionísio Torres - R. José Vilar, 3050.

Parque Manibura - R. República da Armênia, 1300.

Parangaba - Av. Augusto dos Anjos, 502.

Papicu - R. Valdetário Mota, 1239.

Parquelândia - Rua General Bernardo Figueiredo, 1954.

Sapiranga - Av. Eng. Leal Lima Verde, 557.

Serrinha - Av. Dr. Silas Munguba, 3128 – Loja 12.

Frutbiss Sorvetes



Com 29 anos no mercado, a Frutbiss hoje é uma das maiores distribuidoras de sorvete do Ceará. No Dia do Sorvete, na compra de qualquer produto nas lojas físicas ou no ifood, você ganha uma concha exclusiva da marca.

Onde pedir: iFood

Loja: Extra Montese - Av. dos Expedicionários, 4444.

Carrefour Maraponga - Av. Godofredo Maciel, 3190 - Maraponga

Carrefour da Barão - Av. Barão de Studart, 2200 - Joaquim Távora

San Paolo

A San Paolo está localizada em diversos estados do Brasil. Para a data de hoje, a gelateria está oferecendo 25% de desconto através de um cupom divulgado no Instagram da loja (@sanpaologelato) e upgrade de copinho ao apresentar um print nas lojas.

Onde pedir: App/Site

Lojas: San Paolo - North Shopping, Av. Bezerra de Menezes, 2450.

San Paolo - Desembargador Moreira, Av. Desembargador Moreira, 560 - Meireles.

San Paolo - Loja Sul, R. República da Armênia, 1180 - Parque Manibura.

San Paolo - Riomar Kennedy, Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100.

San Paolo - Ana Bilhar, R. Ana Bilhar, 1145 - Varjota.

San Paolo - Beira Mar, Rua Osvaldo Cruz, Av. Beira Mar, 01.

San Paolo (Shopping Iguatemi), Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz.

San Paolo - RioMar Papicu, R. Des. Lauro Nogueira, 1500.

San Paolo - Parangaba, Av. Dr. Silas Munguba, 643.

Gelateria Trevo

Para o Dia do Sorvete, a Gelateria Trevo está oferecendo uma promoção: você compra um gelato da sorte pelo preço de um gelato ventura. A Trevo tem lojas na Parquelândia, Maraponga e Lago Jacarey.

Onde Pedir: iFood ou WhatsApp (contato no Instagram @gelateriatrevo)

Lojas: Maraponga - Av. Godofredo Maciel, 3933.

Parquelândia - Rua Professor Nogueira, 300.

Lago Jacarey - Av. Viena Weyne, 630 - Cambeba.

