12 músicas para o fim de semana; de Lil Nas X a Caetano Veloso

Novo álbum de Lil Nas X, música de Caetano Veloso após 9 anos de seu último trabalho solo, feat de Alok, Whindersson e Rapadura, além do clipe conceitual de Kanye West. Essas são algumas das novidades do mundo da música. São 12 lançamentos para você curtir o fim de semana. Confira a seleção do Vida&Arte:

1. Lil Nas X – Montero (Álbum)



Depois da apresentação icônica no VMAs e dos looks que pararam o Met Gala, Lil Nas X finalmente "pariu" o seu novo álbum: "Montero". O ator vinha brincando com uma falsa barriga de "grávido" nas redes sociais, relacionando o lançamento do álbum com uma gestação. O novo disco contém 15 faixas e tem a participação de Miley Cyrus, Doja Cat e Elton John.

Clique aqui para ouvir o álbum no Spotify

2. Lady Gaga e Tony Bennett - Love For Sale



Lady Gaga e Tony Bennett divulgaram a faixa "Love For Sale", que faz parte do álbum de mesmo nome, previsto para lançar em outubro deste ano. O disco é uma homenagem a Cole Porter, com 12 regravações de seus grandes clássicos.

Clique aqui para ouvir a música no YouTube

3. Caetano Veloso - Anjos Tronchos

Quase nove anos após “Abraçaço”, último projeto solo de Caetano Veloso, o cantor lançou a música "Anjos Tronchos". A faixa é uma crítica à tecnologia, internet e o modo como elas regem a sociedade, além de trazer uma referência a Billie Eilish. O clipe estará disponível a partir das 20h desta sexta, 17 de setembro.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

4. Kanye West - 24



Após o lançamento do álbum "Donda", Kanye West liberou o clipe de "24". A produção foi dirigida por Nick Knight e contém trechos da listening party do álbum, realizada no estádio Mercedes-Benz em Atlanta, nos Estados Unidos. No vídeo, Kanye aparece levitando, sendo levado ao "céu", que contém imagens antigas de sua falecida mãe.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

5. Alok, Whindersson Nunes e Rapadura - Baião

Inspirada nos ritmos do forró e do baião, o DJ Alok, o humorista Whindersson Nunes e o rapper Rapadura se uniram para lançar a música "Baião". Além de exaltar a cultura nordestina, a faixa fala sobre a importância de ter boas vibrações e energias. O feat deve ganhar um clipe até o fim do ano.

Clique aqui para ouvir a música no Spotify

6. G-Eazy e Demi Lovato - Breakdown

"Breakdown" reúne G-Eazy e Demi Lovato. A faixa faz parte da trilha sonora de “Cidade dos Campeões", nova série original da Netflix. Na música e no clipe, os artistas falam sobre as tempestades e desafios que enfrentaram nos últimos anos.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

7. Gaby Amarantos e Potyguara Bardo - Sangrando

Após o lançamento do álbum "Purakê", Gaby Amarantos divulgou o clipe de "Sangrando", parceria com Potyguara Bardo. Dirigido por Rodrigo de Carvalho, o vídeo explora a teatralidade e apresenta uma nova versão da história de amor entre Romeu e Julieta.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

8. Jonas Brothers - Who’s In Your Head

Após o lançamento de “Remember This”, "Leave Before You Love Me" e "Mercy", os Jonas Brothers lançaram a música "Who's In Your Head". A canção já havia sido apresentada durante o show do grupo que ocorreu no início de setembro no Red Rocks Parks and Amphitheatre, no Colorado.

Clique aqui para ouvir a música no YouTube

9. Vitão - Conto De Fadas



Vitão divulgou o clipe de sua nova música "Conto de Fadas". A faixa é um baião eletrônico e o clipe foi gravado em Las Vegas. “Mesmo sendo uma música com um arranjo muito pra cima, alegre, eu a escrevi em um momento muito conturbado, principalmente psicologicamente. Foi um momento em que eu senti que o hate estava me afetando muito e percebi que muita gente vive isso. Daí que veio a ideia do ‘conto de fadas’”, disse o cantor.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

10. Xamã – EP Acústico Cancun



Em meio a quarentena, Xamã gravou um novo EP e finalmente disponibilizou para o público. O "Acústico Cancun" traz a faixa inédita “Quinta Cínica”, além das versões acústicas de suas músicas já lançadas anteriormente.



Clique aqui para ouvir no Spotify

11. Ozuna - La Funka

Com influência do funk brasileiro, Ozuna lançou o clipe da música "La Funka". A faixa foi lançada no VMAs e fala sobre a mistura de sentimentos ao se apaixonar por alguém.

Clique aqui para ouvir no YouTube

12. Péricles - EP Céu Azul



O novo EP de Péricles adianta a primeira parte de seu novo álbum. São quatro faixas, entre elas "Te Dei Meu Mundo", "Ainda Dói", "Fase Estranha" e "O Que Falta Pra Gente Formar".

Clique aqui para ouvir no Spotify

