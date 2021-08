Mostra Brasileira de Teatro Transcendental divulga espetáculos selecionados

A programação do evento conta com cinco espetáculos adultos e um infantil, com data de realização para novembro deste ano

Evento tradicional do Ceará, a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental selecionou 6 espetáculos para a sua 19ª edição. A previsão é que o evento seja realizados nos dia 4, 5, 6 e 7 de novembro, no Teatro RioMar Fortaleza e em 10 cidades do interior do Estado, que ainda serão definidas. As peças irão trazer mensagens de fé, amor e esperança, segundo a organização do evento.

Entre os espetáculos selecionados estão: "O cego e o louco", da Lunática Companhia de Teatro, do Rio de Janeiro; "Allan Kardec - Um Olhar Para A Eternidade", da Cia. do Além, do Rio de Janeiro; "Que Espirito E Esse?", da Pérola Produções, do Rio de Janeiro; "O Pecado de Jó", da Comédia Cearense; "Diálogos de Luz - Bezerra De Menezes & Emmanuel", da Rama Kriya, de Sao Paulo; e "Um Amor Astronômico", peça infantil de Érica Cardoso, do Ceará.

A mostra, sem fins lucrativos e com propósitos solidários, é realizada anualmente no Estado do Ceará pela Associação Estação da Luz. Desde 2003 até agora, foram doados R$532.466 e 62 toneladas de alimentos, beneficiando 41 entidades sociais, possibilitando a construção de creches, a melhoria de atendimento hospitalar, entre outras ações.

19ª Mostra Brasileira de Teatro Transcendental

Período: 04 a 07 de novembro de 2021

Local: Teatro RioMar Fortaleza e em 10 cidades do interior do estado

Site: www.teatrotranscendental.com

