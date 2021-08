"Como Eu Sobrevivi à Covid-19": HQ busca apoio de financiamento coletivo

Os relatos sobre o coronavírus estão por toda parte. Nas notícias, pesquisas e nos livros, sempre tem alguém falando sobre a experiência com a doença durante os quase dois anos pelos quais ela se prolonga. Quem também criou o seu próprio “dossiê” sobre o vírus foi o cartunista Guabiras, como é conhecido Carlos Henrique Santos, que lançou um financiamento coletivo na plataforma Catarse para o lançamento do álbum de histórias inéditas "Como Eu Sobrevivi à Covid-19 e Seus Amigos" e a coletânea de tiras clássicas "Zé de Aurim, o Rei da Fuleiragem".

Em abril, o artista ficou internado durante nove dias por conta da enfermidade. Mesmo com 40% dos pulmões comprometidos, o processo doloroso de tratamento e os ocasionais sentimentos incertos durante a internação, ele produziu mais de 150 páginas sobre a vivência. “Quando eu comecei a melhorar, eu pedi um papel de rascunho para o médico e comecei a fazer essa história de como eu cheguei na UPA, fui parar no hospital, e pensei em fazer mais”, relata.

As ideias foram se desenvolvendo e resultaram em uma narrativa completa, com a participação dos médicos e colegas de quarto, por exemplo. “Eu queria contar tudo, desde o começo. Passando pela reflexão, os choros, as dores, as dicas”, esclarece Carlos. Um personagem importante nos desenhos é, claro, o próprio coronavírus. "Eles são monstrinhos e bem maquiavélicos. Eles conversam sobre tudo, querendo te botar para baixo", diz.

“Apesar de ter humor, de ser biográfico, é um alerta para deixar registrado que foi uma doença desgraçada que chegou e levou muitas vidas. Poderia ter levado a minha no meio do caminho”, explica Guabiras. Nos quadrinhos, ele narra como pegou a doença, os procedimentos iniciais no pronto-atendimento, dicas, reflexões e reforços importantes: “falo para usar máscara, o álcool em gel e não ter medo da vacina”.

A página de financiamento do projeto está no site do Catarse, disponível no método "Tudo ou Nada" da plataforma. Ou seja, é necessário bater a meta de R$ 5.000 até o dia 18 de setembro para que seja executado. Caso contrário, o dinheiro de apoio é devolvido para os colaboradores. As contribuições começam com valores a partir de R$ 40, que podem ser parcelados em até seis vezes. “Essa quantia é a garantia que você vai receber esse exemplar. Quando atingir a meta todo mundo vai receber em casa com o frete grátis, o nome da pessoa vai estar lá na lista de agradecimentos, tem várias recompensas para diferentes valores”, informa.

A produção é viabilizada pela Editora Draco e mostra os diferentes estágios da Covid. Durante a fase mais difícil da internação, o cartunista aponta as notórias diferenças no traço, já que não conseguia ficar na posição adequada. Apesar das dificuldades, a arte foi um auxílio e ele brinca que “era tomando injeção e desenhando”. Desde a alta, Guabiras revisitou o trabalho e adicionou elementos extras, como documentos médicos e bulas de remédios, para complementar o que chama de “documento histórico” sobre o coronavírus.

Coletânea clássica

O outro livro que será lançado é "Zé Aurim, o Rei Da Fuleiragem". O personagem é uma mistura entre um amigo de infância do cartunista e algumas características do próprio Guabiras. Irônico, desbocado e bagunceiro, Zé leva o cotidiano das ruas para os quadrinhos. A obra conta com 104 páginas em preto e branco.

Conheça mais sobre Guabiras

O cartunista Guabiras trabalhou por 20 anos no jornal O POVO. (Foto: Divulgação)



Carlos Henrique Santos nasceu em 1978, em Fortaleza, no Ceará. Começou a sua carreira com fanzines e tem como característica trazer elementos do estilo underground. Foi cartunista, chargista e repórter do O POVO por 20 anos. Guabiras já lançou mais de 60 publicações independentes e conquistou o Prêmio Angelo Agostini de Maior Cartunista do Brasil no ano de 2016.

Serviço

Financiamento de "Como Eu Sobrevivi à Covid-19 e Seus Amigos" e "Zé de Aurim, o Rei da Fuleiragem"

Quando: Até 18 de setembro

Onde: No Catarse



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags