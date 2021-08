32 anos sem Raul Seixas: veja eventos em homenagem ao cantor

O cantor e compositor Raul Seixas (1949 - 1989) foi um dos principais nomes da música brasileira na década de 1970. Suas músicas permanecem atuais e são cantadas entre os mais diversos públicos. Afinal, quem nunca entoou: “Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo” ou “Eu nasci há dez mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais”? Neste sábado, 21, marca os 32 anos de seu falecimento. Em sua homenagem, algumas lives ocorrem durante o fim de semana.

Hoje, entre as várias atrações da #ViradaSP online, haverá “Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta: 50 anos de Sessão Das 10”. O evento faz referência ao álbum homônimo composto por Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Edy Star e Miria Batucada.

Na data, o único dos quatro artistas que ainda está vivo, Edy Star, se reúne com Sebastião Reis, Felipe Cordeiro e Tatá Martinelli para apresentar o disco antológico. Na época, os integrantes misturaram vários ritmos brasileiros, como o brega, o samba e o baião.

Neste sábado, ainda haverá uma apresentação solidária como tributo ao cantor. A banda Marculino e Seus Belezas realiza uma live beneficiente a partir das 21 horas, em seu canal do Youtube, com o objetivo de arrecadar doações em parceria com a instituição Nordeste Sou Eu.

O grupo, que faz homenagens a Raul Seixas desde 2013, é composto pelo cantor Marcus Vinicius Cruz, pelo baixista Danilo Sampio Guerra, pelo tecladista Adilson Santana Passos, pelo baterista Igor Bittencour e pelo guitarrista Bruno Michel.

Virada SP

Programação completa

sábado, 21

12 horas - “Lembranças de outono”, com Cia. Curto-circuito

13 horas - “E agora Saci?”, com Cia Folha&Tim

13h30min - “Laços”, com Grupo Garra

14 horas - Joyce Cosmo

15h15min - “Projeto soul diva”, com Quelynah

16 horas - Zélia Duncan

17h20min - “Simplesmente eu”, com Sorriso Nogueira

18 horas - “Livre, leve e tonto”, com Marcelo Dias

18h50min - “Rolando prosa”, com Rolando Boldrin

19h10min - Fizart

20 horas - Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta: 50 anos de Sessão Das 10

21h - Ira!

22h20min - Samba de roda na Casa 26, com Samba na Casa 26

23h20min Um canto afro-brasileiro a sombra da tamarineira, com Senhores do Samba

Onde: na plataforma Cultura em Casa

Mais informações: no perfil do Instagram @viradasp

Marculino e Seus Belezas

Quando: sábado, 21, às 21 horas

Onde: no canal do Youtube da banda

Mais informações: no perfil do Instagram @marculinoeseusbelezas



