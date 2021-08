Projeto promove série de conversas entre travestis atrizes no Instagram

A data 19 de agosto foi escolhida para celebrar o Dia Mundial da Fotografia. O motivo é que neste mesmo dia, em 1893, foi divulgado na França o daguerreótipo, primeiro equipamento que deu origem à fotografia. Cada vez mais tecnológica, a fotografia é composta por diferentes modelos de câmeras, lentes, iluminação e até mesmo celulares. Mas o que muitos fotógrafos concordam é que a arte vai muito além do equipamento e tem mais a ver com o olhar fotográfico. Para celebrar a data, o Vida&Arte reuniu um time de fotógrafos cearenses, ou que atuam no Ceará, de diferentes nichos para você conhecer mais sobre fotografia:

1. Gilmar Silva

Natural de Cascavel, Gilmar Silva viralizou nas redes sociais através do desafio "lugar x foto", mostrando que é possível fotografar cenas incríveis nos locais mais subestimados. Representando a fotografia artística, ele mostra que além do olhar também tem talento para edições incríveis no photoshop. Com 1 milhão de seguidores, ele compartilha no Instagram o antes e depois de suas produções.

2. Rayadna Melo

Nascida em Caucaia, Rayadna se destaca na fotografia de moda. A fotógrafa já assinou campanhas de lojas como Meia Sola, Pahilly e Dzrre Conceito, e já fotografou também a ex-BBB Kerline.

3. Paula Leite

Juntamente com o marido, José Leite, Paula tem uma empresa de fotografia especializada em casamentos. O casal iniciou em 2010 como um hobbie, quando moravam em Londres. Em 2012, voltaram ao Brasil e passaram a trabalhar com fotografia. "Pra gente, fotografar casamento, vai muito além de ajudar as pessoas a guardarem memórias ou por amar o que fazemos. Essa frase realmente define o nosso profundo sentimento de acreditar na família", pontua.

4. Alan Uchoa

Formado em Audiovisual, Alan trabalha com fotografia fine art e edição de imagem, implementando elementos cinematográficos em suas obras. "A fotografia fine art nada mais é do que uma fotografia livre, onde eu posso me expressar, fazer o que quiser e elevar essa fotografia a um nível de obra de arte", explica.

5. Eunivan Silva

Natural de Iguatu, a fotografia esteve presente em sua vida desde pequeno, ainda na época da câmera analógica, com filme de rolo. Em reuniões de família, os parentes levavam filmes e, com a câmera emprestada da avó, Eunivan registrava os encontros. Hoje, vive da fotografia e já fez trabalhos com diversas celebridades, como Carlinhos Maia, a ex-BBB Thais Braz, Duda Reis e Tarcísio do Arcordeon.

6. Débora Anacé

Representando a fotografia documental, Débora Anacé fotografa principalmente a reserva indígena Taba dos Anacé. Através de projetos dentro da comunidade, ela ensina fotografia a outros jovens que tenham interesse, marcando a importância do retrato feito pelo próprio povo. "Nada melhor que um indígena falar sobre sua cultura e nós queremos incentivar isso com a juventude, começando o trabalho pela base", diz.

7. Tamara Lopes

Nascida em Fortaleza e moradora de periferia, Tamara é formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. Ainda na graduação deu os primeiros passos na fotografia, através de projetos voltados para o fotojornalismo e a fotografia documental. Em 2015, passou a dar aulas no Cuca Barra e desde então ministra cursos e desenvolve projetos na área. "A fotografia só faz sentido quando todos podem acessá-la. Ela deve ser um meio democrático de expressão. E minha maior felicidade é quando eu vejo jovens negros de periferia vendo na fotografia uma oportunidade de alcançar novos mundos", acredita.

8. Fábio Lima

Fotojornalista do O POVO, Fábio nasceu em São Paulo mas vive em Fortaleza desde 1997. Ao longo da carreira, cobriu eventos como o Festival de Cannes de filmes publicitários, as Olimpíadas de Sidney e, em 2014, a Copa do Mundo Fifa de futebol. Em 2020, venceu em primeiro lugar o Prêmio MPCE de Jornalismo na categoria de Fotojornalismo. No mesmo ano, também ficou em primeiro lugar no Prêmio Gandhi de Comunicação, também na categoria de Fotojornalismo.

