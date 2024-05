5 alimentos para comer e viver mais, segundo nutricionistas de Harvard

Especialistas afirmam que certos alimentos se destacam por serem mais saudáveis; conheça as 5 comidas listadas por nutricionistas de Harvard

Com o aumento nas opções de alimentos naturais e industrializados, uma das principais questões no tema é a de quais são as alternativas mais saudáveis para o consumo. Pensando nisso, confira a seguir cinco alimentos ideais para a saúde, o bem-estar e a longevidade.

A lista foi publicada em março deste ano pelo portal norte-americano CNBC, que entrevistou nutricionistas de Harvard a respeito do tema. O veículo também relata ter entrado em contato, ao longo dos anos, com especialistas em longevidade e com o médico Deepak Chopra.

Veja cinco alimentos saudáveis para incluir no cardápio

1) Folhas verdes

Um importante alimento para compor as refeições, as folhas verdes (espinafre, couve-de-folhas) são recomendadas por diversos especialistas. Ricas em fibras, essas folhas também trazem vitaminas A, C e K, além de ferro, cálcio e potássio.