PF prende prefeito gaúcho com R$ 505 mil para financiar atos do 7 de setembro

A Polícia Federal flagrou, na última quinta-feira, 26, o prefeito de Cerro Grande do Sul (RS), Gilmar João Alba (PSL), conhecido como "Gringo", com R$ 505 mil em Congonhas (SP). Segundo denúncia enviada pelo senador Humberto Costa (PT-PE), membro da CPI da Covid no Senado, o dinheiro seria para financiar os atos promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro.



O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD/AM), disse que vai encaminhar ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, uma denúncia sobre a suspeita de financiamento de atos em apoio ao governo federal.

"Me estranha um prefeito do interior do Rio Grande do Sul com uma quantidade tão grande de dinheiro sendo detido pela Polícia Federal. A Polícia Federal fez o papel dela, deteve, abriu um inquérito, mas é preciso acompanhar isso de perto e saber realmente quais eram as verdadeiras intenções do prefeito", disse Aziz.

Segundo o senador Randolfe Rodrigues (REDE - AP), a denúncia é grave e precisa ser investigada. "Essa informação dá conta do financiamento de crimes contra a ordem democrática e contra o estado democrático de Direito que devem ocorrer nos próximos dias. Então, é urgente o encaminhamento, a partir da notícia do fato que estamos tendo nesse momento na Comissão Parlamentar de Inquérito, aos cuidados do ministro Alexandre de Moraes para a tomada de todas as providências", disse.

No próximo dia 7 de setembro, ocorrerão atos em apoio ao governo federal em todo o país. Em visita à Minas Gerais na última terça-feira, 31, Bolsonaro convocou os brasileiros a saírem às ruas de todo o país por uma "nova independência" do Brasil. Ele próprio deve participar dos atos que acontecerão em Brasília e em São Paulo.

A possível adesão de policiais e bombeiros militares aos atos previstos para o 7 de setembro tem causado apreensão entre governadores. Atentos, os gestores já recorrem aos setores de inteligência nas próprias polícias para mapear e antecipar movimentações nas tropas.

Na última quarta-feira, 01, o Ministério Público Militar do Ceará enviou uma recomendação aos comandantes-gerais da PM e do Corpo de Bombeiros do Estado para que sejam adotadas medidas para "prevenir, perquirir e, se for o caso, fazer cessar, inclusive por meio da força" ato promovidos ou integrados por militares estaduais".

