Corinthians é tricampeão da Libertadores Feminina após vencer Santa Fé por 2 a 0

A partida, disputada no Estádio Gran Parque Central, contou com gols de Adriana e Gabi Portilho

O Corinthians é tricampeão da Copa Libertadores Feminina. Neste domingo, o Timão venceu o Independiente Santa Fe, em Montevidéu, por 2 a 0. A partida, disputada no Estádio Gran Parque Central, contou com gols de Adriana e Gabi Portilho.

O triunfo ainda coroou uma campanha perfeita no Uruguai. O clube paulista, que também ganhou a competição em 2017 e 2019, levantou o troféu registrando 100% de aproveitamento nesta edição do torneio. No total, disputou seis jogos e venceu todos eles.

O jogo - O início da partida proporcionou sustos ao Corinthians, treinado por Arthur Elias. Ainda no primeiro minuto, o Independiente Santa Fe, sob o comando de Albeiro Erazo, pressionou intensamente e acertou o travessão após chute de Liana Salazar. Em seguida, Kemelli ainda defendeu um fraco rebote.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, a pressão das colombianas não abalou as brasileiras. Aos nove minutos, Adriana recebeu bola ajeitada de Gabi Portilho e, de frente para a meta, cabeceou para o fundo das redes e abriu o placar.

Já aos 41, o Timão ampliou. Tamires, pela esquerda, efetuou cruzamento rasteiro perfeito para Portilho, que empurrou para o gol e garantiu o 2 a 0 antes do intervalo.

Na etapa complementar, o Corinthians administrou o resultado e manteve a vantagem. Apesar disso, o Santa Fe construiu oportunidades de gol, mas não conseguiu convertê-las.