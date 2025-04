Lula estanca queda de popularidade, mas aprovação ainda é a 2ª pior

ALIADOS do presidente Lula avaliaram o resultado como positivo / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parou de cair depois de atingir o pior patamar de todos os seus mandatos, e conseguiu uma leve melhora na proporção dos que avaliam sua gestão como ótima ou boa, segundo a mais recente pesquisa Datafolha. Ainda assim, segue quase 10 pontos porcentuais abaixo do índice de eleitores que desaprovam o governo petista. São 38% que consideram o governo como ruim ou péssimo, ante 29% que avaliam a gestão como ótima ou boa segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 4.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O índice de aprovação subiu de 24%, no levantamento de fevereiro. Já os que classificavam sua gestão como regular continuam sendo 32%. Os números mostram que a queda na popularidade de Lula, registrada nas pesquisas recentes também de outros institutos, alcançou um piso e, ligeiramente, estancou. Comparada ao último levantamento do Datafolha, de fevereiro, o governo subiu cinco pontos porcentuais na avaliação positiva, e caiu três na negativa. Nela, Lula atingiu o pior índice dos seus três mandatos na Presidência, com 24% de aprovação ante 41% de reprovação. Na série histórica da pesquisa, que avaliou os outros dois mandatos que o petista esteve no poder, Lula nunca chegou a um patamar tão baixo de aprovação. Embora os resultados da última pesquisa Datafolha tenham mostrado que a popularidade do presidente enfrenta o segundo pior nível da gestão Lula 3, governistas e nomes do PT comemoraram a melhora nos índices, com a avaliação de que a população começa a perceber as ações adotadas pelo governo federal.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), disse que a pesquisa confirma o que já se esperava: "uma virada na avaliação do governo", atribuída a ajustes na comunicação e na articulação política, que estão "surtindo efeito", na visão do parlamentar. Nesta semana, o governo realizou um megaevento de vitrine das entregas nos últimos dois anos e lançou a campanha "O Brasil é dos brasileiros", buscando reforçar sua contraposição ao governo trumpista. Líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT) foi outro a registrar o avanço de Lula na pesquisa. "A tendência é de início da percepção de um ciclo vertiginoso de melhorias. A realidade, a verdade e a democracia vão vencer", afirmou no X.