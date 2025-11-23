Caoa Chery apresenta picape média Himla, Tiggo 5x mudado e novo Tiggo 9

Himla está em exposição para medir reação do público. Vendas poderão haver daqui a um ano. Iria brigar com Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10, Mitsubishi L200 e outras novatas como a BYD Shark e a futura Ram Dakota

A Caoa Chery é responsável por algumas das novidades mais relevantes do Salão do Automóvel, aberto no sábado, 22. Sem alarde prévio, apresentou a picape média Himla em seu estande. O modelo nem sequer foi tema da apresentação no palco feta dois dias antes para a imprensa. Segundo a fabricante, a Himla está no Brasil apenas “para estudos”. Mede a receptividade. A brasileira-chinesa levou também o novo Tiggo 9 e o reestilizado Tiggo 5X.

A dianteira tem uma grande grade cinza com o nome Chery bem grande. O DRL fica na parte superior, o farol principal ao centro e os faróis de neblina na parte mais baixa do para-choque.

No mercado internacional ele é o Tiggo 4. O Tiggo 5x reestilizado estreia como linha 2027. Tem dianteira e traseira redesenhadas. Os faróis estão mais afilados, a grade mais ampla e para-choque mais integrado.

Por dentro, painel com linhas mais horizontais, novas saídas de ar e telas de 12 polegadas integradas, reunindo central multimídia e quadro de instrumentos.

O Tiggo 5X terá duas configurações:combustão e híbrida. Detalhes técnicos não foram divulgados. A versão não eletrificada não deve diferir do motor 1.5 turbo flex (4 cilindros). Faz 150 cv e tem 21,4 kgfm de torque. Chega já no primeiro trimestre de 2026. Já o híbrido, no terceiro trimestre de 2026.