Caoa Changan é a nova chinesa no Brasil

Uma nova chinesa no Brasil com primeiro nome já conhecido. A Caoa Changan estreia no País pelo Salão do Automóvel de São Paulo. Traz os Avatr 11 e 12 e exibe uma atração do evento: o Changan E07, o SUV elétrico que se transforma em picape. A princípio, é um SUV cupê, mas ao toque de um botão vira uma picape. Não e uma caçamba robusta - leva até 300 kg - mas é uma picape. A marca apresentou dois carros: o Avatr 11, um SUV cupê , e o Avatr 012, um crossover. Ambos estão em exibição no estande da marca, mas sem data de lançamento informada.

O Avatr 11 é um SUV elétrico de estilo futurista, com 730 km de autonomia, dois motores elétricos com até 585 cv e aceleração de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos, segundo a fabricante. O modelo possui sistemas de condução semiautônoma. São 4,89 metros de comprimento por 1,97 m de largura, 1,60 m de altura e largos 2,97 m de distância entre-eixos. A Avatr 12 tem cinco metros de comprimento, 1,99 m de largura, 1,46 m de altura, e distância entre eixos de três metros. São 315 cv e torque de 37, 4 kgfm. Faz de 0 a 100 km/h em 6,7 segundos. O anúncio da Caoa Changan, com Giselle Bündchen como garota-propaganda, houve logo após a Caoa apresentar seu cardápio com a Chery.