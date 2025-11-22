O que a MG Motor traz para o Brasil

O que a MG Motor traz para o BrasilNo discurso de venda, preços mais baratos. Começa no País com o hatch elétrico MG4, em três versões: Comfort e Luxury e XPower. Pela ordem, de R$ 169.600, R$ 189.900 e R$ 224.800
A chinesa MG Motor vai montar carros no Brasil a partir de 2026. O anúncio aconteceu durante o Salão do Automóvel, aberto ao público deste sábado, 22, e prosseguindo até o dia 30. No discurso de venda, preços mais baratos. Começa no País com o hatch elétrico MG4, em três versões: Comfort e Luxury e XPower. Pela ordem, de R$ 169.600, R$ 189.900 e R$ 224.800 respectivamente. O modelo tem 204 cv e 35 kgfm de torque.
Na sequência, vêm os SUVs MGS5 Comfort (R$ 195.800) e MGS5 Luxury (R$ 219.800). O destaque é o conversível Cyberster, com 510 cv e 73 kgfm de torque. A fabricante diz que ele faz faz de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos. Ele tem portas que abrem para cima. Custa R$ 499.800.
A marca é centenária e de origem britânica, mas hoje é controlada pela chinesa SAIC. As concessionárias começam por 12 grupos locais e estarão em cidades das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Pretende ter 70 concessionárias até o fim do ano que entra.
“A MG chegou ao Brasil para ficar, inovar e fazer história. A participação no Salão do Automóvel de São Paulo será muito importante para apresentar nossa marca ao público brasileiro, que poderá conhecer mais sobre a nossa história e nosso legado britânico durante o evento. Estamos convictos de que podemos elevar o patamar da mobilidade eletrificada no Brasil e chegamos com um portfólio que nos permitirá facilitar o acesso dos brasileiros a carros premium, com tecnologia de ponta, inovação, esportividade, conectividade e ousadia”, disse Flavio Guzmán, diretor de Marketing, Produto, Marca e PR da MG Motor Brasil.
Quanto custa
• MG Cyberster: R$ 499.800,00
• MG4 XPower: R$ 224.800,00
• MG4 Luxury: R$ 189.800,00
• MG4 Comfort: R$ 169.600,00
• MGS5 Luxury: R$ 219.800,00
• MGS5 Comfort: R$ 195.800,00