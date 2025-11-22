O que a MG Motor traz para o Brasil

No discurso de venda, preços mais baratos. Começa no País com o hatch elétrico MG4, em três versões: Comfort e Luxury e XPower. Pela ordem, de R$ 169.600, R$ 189.900 e R$ 224.800

A chinesa MG Motor vai montar carros no Brasil a partir de 2026. O anúncio aconteceu durante o Salão do Automóvel, aberto ao público deste sábado, 22, e prosseguindo até o dia 30. No discurso de venda, preços mais baratos. Começa no País com o hatch elétrico MG4, em três versões: Comfort e Luxury e XPower. Pela ordem, de R$ 169.600, R$ 189.900 e R$ 224.800 respectivamente. O modelo tem 204 cv e 35 kgfm de torque.

Na sequência, vêm os SUVs MGS5 Comfort (R$ 195.800) e MGS5 Luxury (R$ 219.800). O destaque é o conversível Cyberster, com 510 cv e 73 kgfm de torque. A fabricante diz que ele faz faz de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos. Ele tem portas que abrem para cima. Custa R$ 499.800.