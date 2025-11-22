Geely EX5 EM-i será produzido no Brasil

A produção começa no segundo semestre de 2026 e o SUV será o primeiro modelo híbrido da Geely no Brasil. O modelo será inicialmente importado para o Brasil na primeira metade do próximo ano. Geely EX5 e o recém-lançado Geely EX2 também são exibidos no Salão do Automóvel de São Paulo

O novo SUV médio híbrido da Geely mede 4,74 m de comprimento, com entre-eixos de 2,75 metros. O porta-malas comporta 528 litros, um pouco maior do que o do Renault Boreal, que tem 522 litros. O Geely EX5 EM-i é produzido com base na arquitetura GEA (Global Intelligent Electric Architecture), que será a primeira plataforma Geely Auto produzida no Brasil.

A Geely anunciou a produção nacional do SUV EX5 EM-i a partir do segundo semestre de 2026. É um SUV híbrido plug-in do segmento C. Chegará ao mercado brasileiro inicialmente importado, no primeiro semestre do ano, até no segundo semestre do ano, com a produção local começando no Complexo Industrial Ayrton Senna, no Paraná.

Os visitantes do estande Geely veem outros dois modelos da marca: o Geely EX5, do segmento de C-SUVs 100% elétricos, e o GeelyEX2, o lançamento mais recente da marca.



O Geely EX2 é o veículo elétrico mais vendido no mercado chinês. É um carro elétrico de entrada. Tem sistemas avançados de segurança (ADAS), câmera panorâmica de 540 graus, banco do motorista elétrico e teto com pintura contrastante. Está no mesmo ringue de Ora 3 da GWM e BYD Dolphin. Já o Geely EX5 é um SUV é construído sobre a arquitetura GEA. O modelo global possui um motor totalmente elétrico.

"É um grande momento para a GeelyA uto no Brasil. A produção do Geely EX5 EM-i começará na segunda metade de 2026 e será o primeiro modelo híbrido da Geely no País. É um produto para traçar uma trajetória longa, sólida e duradoura da Geely Auto no País, e a nova fase da Renault Geely do Brasil", disse Ariel Montenegro, presidente da Renault Geely do Brasil.



Renault Geely do Brasil

Na última terça, dia 18, a Renault e a parceira chinesa Geely haviam anunciado investimento de R$ 3,8 bilhões no complexo do grupo francês em São José dos Pinhais (PR). Dinheiro para produção de uma nova plataforma de veículos eletrificados da Geely (GEA). Dela sairão os dois modelos que serão produzidos no segundo semestre do próximo ano.

No último dia 3, Renault e Geely formalizaram o acordo pelo qual a chinesa assume 26,4% de participação na Renault do Brasil, gerando assim a Renault Geely do Brasil. A meta é ir dos dos atuais 5% para 10% de participação no mercado brasileiro nos próximos cinco anos.

