Renault lança SUV Koleos e picape Niagara em 2026

O SUV Koleos será o próximo lançamento da Renault. Chega no primeiro semestre de 2026. Será o primeiro híbrido da francesa no País. O preço estimado é em torno de R$ 300 mil. Já o conceito da picape Niagara apareceu apenas de modo virtual. A estreia da versão que vai ao mercado só no segundo semestre. A montadora abriu a agenda de apresentações para a imprensa este ano. Lançado oficialmente, o SUV médio Boreal (R$ 179.990 a R$ 214.990) também foi atração. As entregas do modelo começaram esta semana.

O trio Boreal, Koleos e Niagara, bem como o compacto Kardian, já à venda, compõem o que a fabricante define como Renault International Game Plan . Noutros termos, o plano global com com oito modelos. O Boreal é é feito na fábrica de São José dos Pinhais (PR). De lá, será exportado para 17 países da América Latina a partir do próximo ano. O estande da Renault também tem um espaço reservado para The Originals, loja que comercializará produtos da marca, além da Borda Viva Collection, inspirada no Boreal. Os produtos foram concebidos pela equipe de DesignRenaulte produzidos pelas mulheres da Associação Borda Viva, projeto social apoiado pelo InstitutoRenault. Os visitantes poderão realizar test-drive com oRenaultBoreal. Para isso, basta retirar a pulseira de acesso no estande daRenaulte, posteriormente agendar a experiência na área Drive Experience, espaço do evento dedicado aos test-drives das marcas. “A nossa ofensiva de produtos continua com o lançamento do quarto veículo do International Game Plan 2027. O Boreal é um verdadeiro símbolo global das nossas ambições de qualidade e inovação. O Boreal é a prova viva de que estamos executando a nossa estratégia, baseada em quatro pilares fundamentais: localização, eletrificação, para apoiar a transição energética fora da Europa, entrada em novos segmentos de mercado e aumento da receita por unidade, impulsionando um crescimento rentável.”, disse Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer doRenaultGroup e CEO Renault brand.



O Boreal chega para competir no segmento C. Apresentado mundialmente pela primeira vez em julho, em São Paulo, o Renault Boreal tem 4,56 m de comprimento (por 1,84 m de largura). A silhueta tem volumes equilibrados, com um entre eixos mais longo (2,70 m) e balanços reduzidos, o que confere espaço interno e dinamismo visual ao modelo.

Com altura de 1,65 m, o teto doRenaultBoreal é ligeiramente inclinado. Associado a uma superfície envidraçada contínua e um acabamento de teto discreto, a carroceria dá um visual fluido e dinâmico, com pronesaa de não sacrificar o espaço interno. À primeira vista, o Renault Boreal marca presença com um capô alto e horizontal, a grade na cor da carroceria onde se destaca o logo “Nouvel’R” e a assinatura luminosa inédita. Com seu design interno, o cockpit do Renault Boreal é disposto em torno de um painel de bordo inspirado no Renault 5 E-Tech elétrico e no Renault 4 E-Tech elétrico, com o painel duplo horizontal openR. A primeira tela está localizada bem à frente do motorista, com um painel de instrumentos digital de 10 polegadas que exibe todas as informações relacionadas à condução. Logo ao lado se encontra a tela de 10polegadas do sistema multimídia central, formando um layout tecnológico e fluido, que valoriza as funções conectadas.

O Boreal oferece um sistema Harman Kardon premium, fruto de uma parceria com Jean-Michel Jarre. O sistema integra uma dezena de alto-falantes e regulagem acústica personalizada em função do ambiente escolhido.

Quanto à segurança, o RenaultBoreal integra dispositivos de assistência ao motorista. Entre eles estão:

·Alerta de permanência em faixa (LDW):O sistema avisa o motorista se o veículo sai de sua faixa de rodagem por meio de um alerta sonoro ou vibração do volante.



·Assistente de permanência em faixa (LKA):O sistema detecta se o veículo sai de sua faixa de rodagem e aplica uma correção no volante para ajudar o motorista a se manter na faixa.

·Assistente de permanência em faixa em tráfego contrário e com intervenção paraponto cego (e-LKA):Atua em situações críticas, como no caso de risco de sair da estrada, presença de um veículo vindo em sentido contrário ou detecção de ultrapassagem perigosa. O sistema alerta o motoristae corrige a direçãomantendo o veículo na faixa para reduzir um eventual risco de colisão que tenha sido detectado.

·Alerta de ponto cego (BSW):O sistema detecta a presença de veículos (carros, caminhões, veículos de duas rodas, etc.) atrás e ao lado do veículo e determina se existe um possível risco de colisão. Neste caso, um sinal luminoso no retrovisor externo do lado do risco de colisão serve de alerta para o motorista.