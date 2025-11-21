Lecar fala em novo prazo para começar fábrica

O Lecar Tático seria um jipe elétrico criado para uso misto / Crédito: DIVULGAÇÃO

A brasileira Lecar foi ao palco do Salão do Automóvel 2025 para falar de planos, mas não tinha carro ainda para mostrar, apenas um protótipo sem motorização. O ceticismo marca a opinião média do mercado sobre a empresa. A princípio, anunciara o plano de produzir um carro elétrico nacional, depois mudou para híbridos flex e agora fala em novos prazos para a instalação da fábrica. Também fala que está avaliando com uma das maiores fabricantes automotivas da China um acordo de transferência tecnológica, mas sem datalhes. Foi anunciado que ficará no município capixaba de Sooretama, com obras a serem iniciadas no primeiro trimestre de 2026, após a conclusão dos processos de licenciamento ambiental. Houve até a exibição de um vídeo promocional da Prefeitura, com a presença do prefeito. O terreno tem 460 mil metros quadrados, e o plano anunciado é capacidade instalada para montar 120 mil carros por ano. O prazo original era produzir a partir de dezembro de 2024. Carros haveria no segundo semestre de 2027.