Mais de 200 mil bicicletas foram produzidas no Polo Industrial de Manaus até julho de 2025

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

A indústria de bicicletas instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziu 212.630 unidades entre janeiro e julho deste ano, volume semelhante ao registrado no mesmo período de 2024, de acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Em julho deste ano, a produção de bicicletas totalizou 32.097 unidades, alta de 12,3% na comparação com mesmo mês do ano passado e de 6% em relação a junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aumento da produção de bikes elétricas

Conforme o relatório da Abraciclo, a categoria de bicicletas elétricas já representa 11,4% do total produzido no PIM. No acumulado do ano, 24.318 unidades foram fabricadas, o que corresponde a um crescimento de 163,2% em relação aos sete primeiros meses de 2024. "A bicicleta elétrica já é vista como uma alternativa viável de transporte, especialmente para percursos de curta e média distância nos centros urbanos, e a tendência é um crescimento contínuo na demanda. Trata-se de uma realidade que veio para ficar", explica o vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo, Fernando Rocha.



Produção de bicicletas no PIM

A Mountain Bike (MTB) liderou o ranking das mais produzidas de janeiro a julho, com 106.955 unidades e 50,3% do total fabricado. Na sequência, ficaram a Urbana/Lazer (43.202 unidades e 20,3% da produção) e a Infantojuvenil (30.388 bicicletas e 14,3%).