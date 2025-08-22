Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 200 mil bicicletas foram produzidas no Polo Industrial de Manaus até julho de 2025

Participação de elétricas cresce e já representa parcela significativa do total fabricado
Autor Gabriel Gago
A indústria de bicicletas instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziu 212.630 unidades entre janeiro e julho deste ano, volume semelhante ao registrado no mesmo período de 2024, de acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Em julho deste ano, a produção de bicicletas totalizou 32.097 unidades, alta de 12,3% na comparação com mesmo mês do ano passado e de 6% em relação a junho.

Aumento da produção de bikes elétricas

Conforme o relatório da Abraciclo, a categoria de bicicletas elétricas já representa 11,4% do total produzido no PIM. No acumulado do ano, 24.318 unidades foram fabricadas, o que corresponde a um crescimento de 163,2% em relação aos sete primeiros meses de 2024.

"A bicicleta elétrica já é vista como uma alternativa viável de transporte, especialmente para percursos de curta e média distância nos centros urbanos, e a tendência é um crescimento contínuo na demanda. Trata-se de uma realidade que veio para ficar", explica o vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo, Fernando Rocha.


Produção de bicicletas no PIM

A Mountain Bike (MTB) liderou o ranking das mais produzidas de janeiro a julho, com 106.955 unidades e 50,3% do total fabricado. Na sequência, ficaram a Urbana/Lazer (43.202 unidades e 20,3% da produção) e a Infantojuvenil (30.388 bicicletas e 14,3%).

 

 

Distribuição por região


A região Sudeste foi o principal destino das bicicletas produzidas no PIM. De janeiro a julho, foram enviadas 119.275 unidades, o que representa 56,1% do volume produzido. A região Sul ocupou o segundo lugar, com 15,1% do total fabricado. Na sequência, vieram o Nordeste, com 12,4% da produção, o Centro Oeste com 10% e o Norte com 6,4%.

