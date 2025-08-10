Mercedes-Benz alcança produção de 600 mil unidades do Classe G

A Mercedes-Benz alcança a fabricação de 600 mil unidades do Classe G. Produzido em Graz, na Áustria neste mês de agosto, trata-se de um G 580 com Tecnologia EQ na cor preto ônix metálico / Crédito: Divulgação/Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz alcançou a fabricação de 600 mil unidades do Classe G no mundo. O exemplar responsável por garantir o marco foi um G 580 com Tecnologia EQ na cor preto ônix metálico, produzido em Graz, na Áustria. Desde 1979, edições especiais e limitadas fizeram parte da história do Classe G. Em 2024, houve o lançamento de uma versão exclusiva: o Mercedes-Benz Classe G Edition Stronger Than The 1980s para comemorar as 500 mil unidades produzidas dois anos antes. Essa edição foi uma homenagem à primeira geração do Classe G, o W 460, feita na década de 1980.