Mercedes-Benz alcança produção de 600 mil unidades do Classe G

Mercedes-Benz alcança produção de 600 mil unidades do Classe GO veículo é produzido em Graz, na Áustria, desde 1979
A Mercedes-Benz alcançou a fabricação de 600 mil unidades do Classe G no mundo. O exemplar responsável por garantir o marco foi um G 580 com Tecnologia EQ na cor preto ônix metálico, produzido em Graz, na Áustria.
Desde 1979, edições especiais e limitadas fizeram parte da história do Classe G. Em 2024, houve o lançamento de uma versão exclusiva: o Mercedes-Benz Classe G Edition Stronger Than The 1980s para comemorar as 500 mil unidades produzidas dois anos antes. Essa edição foi uma homenagem à primeira geração do Classe G, o W 460, feita na década de 1980.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
A alemã afirma que o Classe G é o veículo da marca que oferece o maior número de possibilidades de personalização. A versão MANUFAKTUR foi lançada para o modelo em 2019 e, atualmente, mais de 90% dos clientes do Classe G optam por pelo menos uma opção Manufaktur, em média, aponta a Mercedes. Com a MANUFAKTUR, mais de um milhão de combinações estão disponíveis. A partir de 2024, é possível escolher entre até 20 mil opções de pintura.
Ao lado do Classe S e do Classe E, o Classe G é uma das classes com maior tempo de produção na história da Mercedes. Quando houve o lançamento, em 1979, os clientes podiam escolher entre quatro variantes de motorização, com potências variando até 150 cv.