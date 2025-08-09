BYD ocupa terceira posição do varejo de Fortaleza em julho, aponta Fenabrave

Sem considerar as vendas diretas, a empresa ficou no Top-5 do mercado nacional, com 8.926 unidades e 8,77% de market share

A chinesa BYD ficou na terceira posição em Fortaleza nas vendas de veículos de passeio no varejo em julho deste ano. Também ocupou o terceiro lugar nas capitais do Rio de Janeiro (RJ), de Belo Horizonte (BH), Vitória (ES), Curitiba (PR) , Palmas (TO) e São Paulo (SP). Os dados são do último relatório da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

A montadora obteve mais vendas na categoria em Brasília (DF), Maceió (AL) e Porto Velho (RO), enquanto na segunda posição ficou Florianópolis (SC). Sem considerar as vendas diretas, a empresa se tornou Top-5 no mercado nacional, com 8.926 unidades e 8,77% de market share.

