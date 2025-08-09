Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BYD ocupa terceira posição do varejo de Fortaleza em julho, aponta Fenabrave

BYD ocupa terceira posição do varejo de Fortaleza em julho, aponta Fenabrave

Sem considerar as vendas diretas, a empresa ficou no Top-5 do mercado nacional, com 8.926 unidades e 8,77% de market share
Autor Gabriel Gago
Autor
Gabriel Gago Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A chinesa BYD ficou na terceira posição em Fortaleza nas vendas de veículos de passeio no varejo em julho deste ano. Também ocupou o terceiro lugar nas capitais do Rio de Janeiro (RJ), de Belo Horizonte (BH), Vitória (ES), Curitiba (PR) , Palmas (TO) e São Paulo (SP). Os dados são do último relatório da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

A montadora obteve mais vendas na categoria em Brasília (DF), Maceió (AL) e Porto Velho (RO), enquanto na segunda posição ficou Florianópolis (SC). Sem considerar as vendas diretas, a empresa se tornou Top-5 no mercado nacional, com 8.926 unidades e 8,77% de market share.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar