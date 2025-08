Peugeot apresenta Boxer 2026 com novo motor a partir de R$ 295,9 mil

Van recebeu atualizações no visual e na motorização

A Peugeot apresentou ao mercado brasileiro o novo Boxer 2026 , com visual renovado, novo motor e novas tecnologias. O foco do lançamento é o uso comercial e institucional, tendo em vista o crescente mercado de veículos utilitários leves (LCVs), após o emplacamento de mais de 70 mil vans em 2024 registrados pela marca. Os preços partem de R$ 295,9 mil e podem chegar a R$ 384,9 mil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Boxer Cargo L3H2 : Com Capacidade volumétrica de 13m³ e 1.240 kg de capacidade de carga. Compatível com CNH B - a partir de R$ 295.990,00

: Com Capacidade volumétrica de 13m³ e 1.240 kg de capacidade de carga. Compatível com CNH B - a partir de R$ 295.990,00 Boxer Furgão L3H2 : Com capacidade volumétrica de 13m³ e 1.590 kg de capacidade de carga- a partir de R$ 280.990,00

: Com capacidade volumétrica de 13m³ e 1.590 kg de capacidade de carga- a partir de R$ 280.990,00 Boxer Minibus Comfort (17+1) : Transporte de passageiros com conforto até 17 pessoas -

a partir de R$ 375.990,000

: Transporte de passageiros com conforto até 17 pessoas - a partir de R$ 375.990,000 Boxer Minibus Luxo (15+1): Nova versão na gama para transporte executivo, com bancos reclináveis, para até 15 passageiros e bagageiro de 1000l - a partir de R$ 384.990,00

A van estreia com motor com novo motor 2.2 Turbo Diesel que, segundo a montadora, entrega 140 cv e 350 Nm de torque, combinado ao câmbio manual de 6 marchas. Com consumo urbano, de 10,8 km/l, aponta a Peugeot.

Ainda de acordo com a francesa, o volume de carga chega a 13 m³, com capacidade entre 1.240 e 1.590 kg, a depender da versão, com abertura traseira de 270º e porta lateral deslizante que facilita o dia a dianotransporte.

Parte interna, capacidade de carga do novo Boxer 2026, da Peugeot Crédito: Divulgação/Peugeot

Design e conforto

Por fora, o modelo traz nova grade frontal e badge renovado. Por dentro, o automóvel estreia novo volante, novo cluster com tela de 3,5, rádio com Bluetooth de 5” e central multimídia de 7” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio (Minibus).