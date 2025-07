Chinesa Geely estreia no Brasil com SUV 100% elétrico a partir de R$ 205,8 mil. Na foto, a versão Max / Crédito: Luciano Cesário/O POVO

Mais uma montadora da China desembarca no Brasil. A Geelly Auto, com operações em mais de 90 países, estreia no mercado brasileiro com um SUV 100% elétrico, o EX5. Lançado em duas versões, o carro está disponível por R$ 205,8 mil (Pro) e R$ 225,8 mil (Max). A marca ingressa no Brasil com uma concessionária, localizada em São José dos Pinhais (PR). A meta é ampliar o número para oito até o fim de agosto e encerrar 2025 com pelo menos 25 lojas oficiais. Por enquanto, não há previsão de inaugurar uma concessionária no Ceará, mas há um ponto de venda em funcionamento no Shopping Iguatemi Bosque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A operação da chinesa no Brasil será realizada em parceria com a Renault, que vai disponibilizar sua rede de concessionárias para distribuição e venda dos carros Geely. As duas marcas também planejam acordo para produção nacional dos elétricos da montadora asiática na fábrica da Renault em São José dos Pinhais (PR). O EX5 está disponível para venda em 22 shoppings pelo País e na loja da Geely no Paraná. O primeiro lote do SUV chegou ao Brasil em junho, no Porto de Paranaguá (PR). Na pré-venda, a versão Pro custava R$ 195,8 mil e a Max R$ 205,8 mil. Carro o mais vendido pela marca no mundo, o EX5 é a aposta da chinesa para ganhar mercado no Brasil. O modelo combina tecnologia, conforto e funcionalidade. Segundo o head de Vendas e Rede da Geely, Maurício Silveira, o SUV foi projetado para impressionar. Visual

O design apresenta dianteira inspirada em um tigre, com visual curvo envolvido por grandes ranhuras no para-choque. Os faróis de LED ligeiramente curvados para cima remetem às pontas das asas de um avião.

O perfil é esculpido por dois vincos na parte de baixo das portas, contando com área envidraçada e rodas de até 19 polegadas. A traseira tem spoiler integrado e exibe lanternas inteiriças compostas por 274 LEDs com efeito 3D.

As linhas também são funcionais. De acordo com a montadora, componentes como grade ativa e maçanetas embutidas ajudam a alcançar um coeficiente de penetração aerodinâmica de 0,269, o menor entre os SUVs de luxo. Quanto menor for a resistência ao vento, melhores vão ser a performance e eficiência energética. Potência

Com 218 cv e 320 Nm (32,6 kgfm) o propulsor pesa 79,8 kg, o menor volume da categoria, que garante eficiência energética de 90%, segundo a Geely.

A aceleração de zero a 100 km/h é feita em até 6,9 segundos, na versão Pro. A velocidade máxima é de 180 km/h. Há três modos de condução: Eco, Normal e Sport.



Autonomia

A bateria Short Blade Geely de Lítio Fosfato Ferro (LFP) tem 60.22 kWh de capacidade. Segundo o programa de certificação do Inmetro, a autonomia do EX5 pode chegar até 413 km. De acordo com a montadora, a bateria tem velocidade de recarga 30% superior à média do segmento. Em um posto de carregamento com corrente contínua (DC) e 100 kW, o tempo de recarga de 30% a 80% é de 20 minutos. Já em um carregador de corrente alternada (AC) tipo Wallbox de 11 kW, serão necessárias 6 horas para carregar a bateria de 10% a 100%.

A bateria do Geely EX5 pode ainda atuar como um gerador portátil de eletricidade tanto para dispositivos (V2L) —modo em que pode alimentar eletrônicos, eletrodomésticos e luzes— quanto para outros veículos (V2V). No modo V2L, a capacidade chega a 3,3 kW, enquanto no V2V alcança 6 kW. Segurança

O Geely EX5 traz seis pilares de segurança: ativa, passiva, para pedestres, para a saúde, cibernética e para a bateria. Os sistemas avançados de auxílio para o motorista (ADAS) estão disponíveis apenas na versão topo de linha (Max). A câmera visão 360 graus é de série nas duas configurações, assim como os faróis de LEDs, que permitem iluminar 177 metros de distância (quase dois campos de futebol) à frente e cobrir 23 m de largura de raio. No EX5 Max, também há o controle inteligente do facho, adaptando a luz alta em relação aos veículos que vem no sentido contrário ou que estão à frente.