Mercedes-Benz lança EQB 250+, SUV 100% elétrico, por R$ 399,9 mil

Frente da Mercedes-Benz lança EQB 250+, novo SUV 100% elétrico da alemã / Crédito: Divulgação/Mercedes Benz

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil lançou mais um automóvel 100% elétrico durante o mês de julho: o novo EQB 250+, com preço sugerido de R$ 399.900. O SUV tem espaço para até sete ocupantes. O principal destaque, segundo a alemã, é a eficiência energética. O carro conta com um motor frontal (PSM) que gera 190 cv, tração dianteira e uma autonomia de até 376 km, de acordo com o padrão do Inmetro.

A bateria de íons de lítio, que fica na parte inferior do veículo, tem uma capacidade de 70,5 kWh, enquanto o sistema tem capacidade de carga de 11 KWh em um carregador de corrente alternada (AC) e até 100 kWh em um carregador rápido de corrente contínua (DC), afirma a montadora. A Mercedes-Benz emite um certificado para as baterias de alta tensão, com 8 anos ou 160.000 km com uma capacidade residual definida. Assim como os demais modelos 100% elétricos da Mercedes, o novo EQB 250+ inclui um carregador wallbox e pré-instalação como itens de série. Além desse pacote, possui três anos de manutenção preventiva já inclusa e três anos de garantia de fábrica. A marca também possui no cardápio de elétricos os automóveis EQA 250, EQE 350 nas versões sedan e SUV, o AMG EQE 53 4MATIC+ SUV, o AMG EQS 53 4MATIC+ e o EQS 450 4MATIC SUV.

Equipamentos O display central de 10,25” e alta definição agora apresenta uma geração atualizada do MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Os usuários podem personalizar a aparência dos displays com três estilos de exibição (sutil, esportivo, clássico) e três modos (navegação, assistência, serviço). O MBUX também apresenta novos recursos quando o modelo está em carregamento. Os sistemas de assistência à condução com tecnologia de sensor aprimorada incluem uma nova câmera mono de uso múltiplo e uma nova câmera de ré. O Pacote de Assistência à Condução contém funções aprimoradas como, por exemplo, o Assistente Ativo de Manutenção de Faixa que funciona de forma mais confortável com intervenção via direção em vez de ESP. Veja mais imagens do modelo Bancos da Mercedes-Benz lança EQB 250+ Crédito: Divulgação/Mercedes Benz Visão do condutor na Mercedes-Benz lança EQB 250+ Crédito: Divulgação/Mercedes Benz Traseira da Mercedes-Benz lança EQB 250+, novo SUV 100% elétrico da alemã Crédito: Divulgação/Mercedes Benz Lateral da Mercedes-Benz lança EQB 250+, SUV 100% elétrico Crédito: Divulgação/Mercedes Benz