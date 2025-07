Ford anuncia investimento de US$ 40 milhões para aumento da produção da Ranger na América do Sul

A Ford anunciou a ampliação do investimento na fábrica de Pacheco, na Argentina, para o aumento da produção e lançamento de novas versões da picape Ranger na América do Sul. O novo aporte, no valor de US$ 40 milhões, eleva para US$ 700 milhões o total investido na planta para o lançamento da nova geração da picape.

Segundo a norte-americana, o aumento da velocidade da linha permitirá à planta atingir um ritmo de fabricação superior a 80 mil unidades anuais, o que representa um crescimento de 30% comparado a 2024. Cerca de 50% do volume da fábrica é destinado ao Brasil, principal mercado da picape, seguido da Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Paraguai e Uruguai.