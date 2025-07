Brasil é finalista em concurso global de customização da Triumph com projeto que homenageia Ayrton Senna

Gaijin, finalista em concurso global de customização da Triumph / Crédito: Divulgação/Triumph

A Triumph Motorcycles anunciou os cinco finalistas do Triumph Originals 2025, concurso global de customização da icônica linha Bonneville. Entre os selecionados está o Brasil, com a motocicleta Gaijin, cujo tanque estampa o mapa do País e o ídolo do automobilismo, Ayrton Senna. O modelo foi desenvolvido pela equipe da Shibuya Garage, estúdio de customização localizado em São Paulo. Veja mais imagens da Gaijin, finalista do Triumph Originals 2025 Triumph Gaijin prestando tributo ao eterno ídolo do automobilismo, Ayrton Senna Crédito: Divulgação/Triumph Triumph Gaijin com tanque que estampa o mapa do Brasil Crédito: Divulgação/Triumph Traseira do Triumph Gaijin Crédito: Divulgação/Triumph

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O projeto foi escolhido por um júri internacional formado por especialistas em design e construção custom, que avaliaram critérios como estilo icônico, originalidade Britânica, artesanato e inovação. A Gaijin é a única representante da América Latina na disputa. Os modelos participantes são todos baseados na família Bonneville, que carrega mais de 60 anos de existência. A competição, que tem como tema "Ícones da Originalidade Britânica", convida equipes Triumph de diferentes países a colaborarem com customizadores locais para criar versões exclusivas e artesanais das motocicletas Bonneville. Os cinco projetos selecionados vêm do Brasil, França, Itália, Tailândia e Reino Unido, todos baseados em modelos Bonneville da Triumph e construídos por customizadores locais. As motos finalistas estão disponíveis para visualização com fotos e descrições no site da marca. Representando o Brasil, a Gaijin é baseada na Speed Twin 1200 e traz como destaques o acabamento artesanal com pintura em escamas na carenagem, o vinco esculpido no tanque e a rabeta redesenhada, elementos que transmitem a sensação de velocidade mesmo com a moto parada.

"Escolhi essa moto porque ela tem um caráter moderno, mas com espaço para expressar alma e identidade. O que torna uma moto verdadeiramente icônica é a fusão do DNA da marca com a alma do customizador", diz Teydi Shibuya, fundador da Shibuya Garage. "Para mim, essa construção carrega partes da minha própria história, além de elementos que extraio da arquitetura e da paisagem natural do Brasil. O mais importante era que, mesmo parada, a moto transmitisse uma sensação de movimento, de energia prestes a ser liberada. 90% da construção foi feita à mão, o que reflete profundamente minha autenticidade e tudo em que acredito no design. Como construí esta moto pensando em mim como piloto, foquei bastante no comportamento de pilotagem e na posição do corpo. Encurtei os garfos dianteiros e abaixei a traseira, criando uma sensação de velocidade e dinamismo, mesmo em baixas velocidades", complementa Shibuya. A votação pública está aberta até o dia 5 de agosto no site oficial da marca. O resultado final será anunciado no dia 12.