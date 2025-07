Stellantis e 4screen firmam parceria para serviços digitais em carros da Fiat, Jeep e Ram

Parceria entre Stellantis e a 4screen, plataforma de interação com o motorista / Crédito: Divulgação/Stellantis

A Stellantis e a 4screen, plataforma de interação com o motorista, anunciaram uma parceria para levar serviços digitais em tempo real e baseados em localização ao portfólio de marcas da empresa multinacional do setor automotivo. A ação é destinada aos mercados da Europa e América do Norte. A plataforma 4screen estará disponível em modelos selecionados da Fiat, Jeep e Ram equipados com os sistemas Uconnect® 4 ou Uconnect® 5. Ela permite que os motoristas acessem serviços, ofertas e pontos de interesse próximos diretamente a partir do sistema de infoentretenimento do veículo. Outras marcas da Stellantis serão incluídas conforme a expansão do serviço.

O serviço é integrado à interface de infoentretenimento do veículo. O conteúdo é apresentado sem causar distrações ou sobrecarregar o motorista, segundo a marca. De acordo com a Stellantis, a parceria fará com que os motoristas se mantenham informados e tomem decisões mais eficientes durante suas viagens, seja para uma parada rápida em um restaurante, uma loja de conveniência nas proximidades, um posto de gasolina ou estação de recarga, estacionamento, lava-rápido ou uma concessionária da marca. Os clientes Stellantis já podem ver essas melhorias nos veículos, à medida que o serviço está sendo implementado de forma progressiva por meio de atualizações over-the-air. Como funciona a plataforma A plataforma foi projetada para priorizar a conveniência, as preferências do usuário e sem comprometer a atenção à direção. Os pontos de interesse são filtrados com base na localização e no contexto. Os motoristas podem definir quais tipos de locais são mais relevantes em cada trajeto.