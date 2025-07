Mercedez-Benz relança Axor com novo motor e preço a partir de R$ 698 mil

Mercedez-Benz relança Axor / Crédito: Luciano Cesário/O POVO

Dois anos após sair de linha no Brasil, o Mercedes-Benz Axor foi relançado com novo motor e visual renovado. A linha 2026 traz duas versões, ambas posicionadas no segmento de caminhões extrapesados. O veículo é produzido na fábrica da montadora em São Bernardo do Campo (SP). O Axor 2038 4x2, modelo de entrada, custa R$ 698 mil, enquanto o Axor 2545 6x2, topo de linha, tem preço sugerido de R$ 738 mil. Os valores, no entanto, são promocionais e podem ser alterados a partir de agosto, conforme adiantou a montadora.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A maior novidade do novo modelo é o motor BM OM-460 LA, capaz de gerar 380 cv de potência na versão 4X2 e 450 cv na 6X2. Segundo a alemã, o novo motor é mais econômico e polui menos . O foco é em melhor custo-benefício, mirando os autônomos como perfil médio de cliente. A meta da alemão é vender mais de mil unidades do Axor 2026 ainda em 2025. Com esse lançamento, a Mercedes-Benz passa a contar com 45 modelos em seu portfólio no Brasil. A marca comemora bons números neste ano no segmento de caminhões extrapesados. De janeiro a junho, foram mais de 12,8 mil unidades emplacadas, saldo positivo de 13% em relação ao mesmo período 2024. A marca encerrou o semestre com market share 25% na categoria, correspondente a 1/4 da fatia de mercado. Design renovado

A cabine do novo Axor se destaca pelo design moderno, mas preserva os elementos de robustez característicos de caminhões rodoviários.

A nova grade frontal e o para-choque estão mais largos. O modelo também traz novo conjunto de faróis, halógenos ou em LED com foco em ampliar a sensação de força e melhorar a iluminação da via.

Os veículos têm duas opções de cabina, ambas com suspensão pneumática de série: Leito Teto Alto e Leito Teto Baixo.

Parte externa do novo Mercedez-Benz Axor Crédito: Luciano Cesário/O POVO

Carga e suspensão

Com chassi similar ao do Actros, o novo Axor vem equipado com quinta roda reforçada. Além disso, se destaca pela maior capacidade de carga, com Capacidade Máxima de Tração (CMT) de até 62 toneladas, ideal para versões 4x2 e 6x2, podendo chegar a 68 toneladas na exclusiva versão de eixos com redução nos cubos. A suspensão do caminhão é metálica, com suspensor na versão 6x2, consagrada no mercado pela sua robustez e durabilidade.

Potência ampliada

O Axor passa de um motor de 12 litros da versão Euro 5 para um de 13 litros Euro 6, alinhado com a tendência de mercado neste segmento.

Dessa forma, ganha mais potência, com versões de 380 cv e 450 cv. Segundo a montadora, a configuração oferece mais economia e menos emissões, além de melhor custo/benefício. O trem de força conta ainda com duas opções de câmbio automatizado Powershift 3 Advanced de 12 velocidades, com três modos de operação: Standard, Econômico e Power.

Ergonomia e conforto

O Axor 2026 conta com suspensão pneumática de série. A altura do túnel é de 200 mm, facilitando a movimentação e a ergonomia. A cama, segundo a montadora, segue o padrão de conforto que o motorista brasileiro gosta.