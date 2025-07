Nova Ford Territory estreia nova versão por R$ 215 mil, mesmo preço da versão antiga

Nova Ford Territory Titanium / Crédito: Divulgação/Ford

O Novo Territory 2026 chega na versão única Titanium, topo de linha, pelo mesmo preço do modelo anterior: R$ 215 mil. O objetivo da Ford é aumentar a competitividade do SUV no mercado nacional.

Conforme a norte-americana, a linha 2026 do SUV médio traz melhorias no design, tecnologia e conforto. Vale lembrar que há cerca de dois anos o Ford Territory ganhou uma geração nova.

Do parque circulante de 13 mil unidades do Territory no Brasil, mais de 40% foram vendidos no último ano, além disso, mais de 80% dos seus clientes são novos, aponta a Ford. O modelo é vendido para mais de 70 mercados.

Mudanças no visual O design do Novo Territory é 55 mm mais comprido – tem 4.685 mm. Isso se deve à nova frente, com faróis full-LED em L, grade preta com detalhes cromados, para-choque e logo Ford redesenhados.



As rodas esportivas de 19" com acabamento escuro e cromado e pneus 235/50, as maçanetas cromadas e o para-choque traseiro de linhas retas são outros itens novos. A carroceria oferece seis opções de cores modernas e expressivas: as novas Cinza Dover, Azul Profundo e Verde Oásis, além de Branco Bariloche, Cinza Catar e Preto Toronto.



Espaço O interior do Novo Territory promete espaço de sobra para ombros e pernas de três adultos na segunda fileira, teto solar panorâmico e um nível incomparável de conforto. Os bancos têm boa retenção lateral, com acabamento microperfurado e novos encostos de cabeça, grandes e ergonômicos. Além de ajustes elétricos em dez posições para o motorista e quatro para o passageiro, contam com aquecimento e resfriamento.

A cor escura predominante, em Preto Dominó, é contrastada por faixas Marrom Manuka nas laterais dos bancos e nas portas. Esse tom ocre é batizado em homenagem ao mel de Manuka, reforçada pelos acabamentos com materiais de costuras e encaixes. O volante é revestido em couro, seletor de marchas rotativo, luz ambiente de LED configurável em 26 cores e ar-condicionado digital de dupla zona com saídas para a segunda-fileira também estão na lista de equipamentos. O porta-malas com capacidade de 448 litros, ou 1.422 litros com o banco traseiro rebatido, oferece a praticidade do acionamento elétrico sem as mãos, com regulagem do ângulo de abertura e sistema antiesmagamento.

Porta-malas da nova Ford Territory Titanium