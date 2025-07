Boreal: Renault apresenta SUV para brigar com Jeep Compass e Corolla Cross

Com produção nacional e foco em tecnologia, o modelo chega ao mercado no fim de 2025 para disputar com modelos consolidados no Brasil

Apresentado primeiramente no Brasil, o modelo faz parte da nova estratégia de mercado da Renault na América Latina, alinhando a visão global da marca com adaptações visuais e tecnológicas voltadas às particularidades dos mercados emergentes.

Para essa novidade, a Renault aposta em dois trunfos: tecnologia e tamanho. Com 4,56 metros de comprimento e 2,7 metros de entre-eixos, o modelo oferece mais conforto para os ocupantes do banco traseiro, característica esperada em SUVs. Com essas dimensões, o Boreal é maior que dois de seus principais concorrentes: o Compass e o Corolla Cross.

O Boreal terá lançamento inicial no Brasil, com produção na fábrica de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Em seguida, será exportado para outros países da América Latina.

No design frontal, o carro chama atenção pelo recorte mais retangular, que confere um visual quadrado ao modelo — uma referência estilística aos veículos dos anos 1980. A proposta acompanha tendências recentes do setor, como visto no lançamento do Fiat Fastback. Também se destacam as linhas diagonais que remetem ao novo logotipo da Renault e o acabamento refinado da cabine, com uso de materiais agradáveis ao toque.

O Boreal vem equipado com um conjunto tecnológico robusto no painel, formado por duas telas de 10 polegadas que integram-se para oferecer uma experiência digital completa ao motorista. Um dos principais destaques é a central multimídia, que já traz de fábrica o sistema Google Automotive. Com conexão direta à internet, ela permite o download e uso de mais de cem aplicativos diretamente na tela, dispensando o espelhamento via Android Auto ou Apple CarPlay.