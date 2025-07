GM inicia produção do Novo Tracker na fábrica de São Caetano do Sul

A fábrica de São Caetano passou por uma transformação para entregar aprimoramentos na qualidade, produtividade e conforto aos operadores, segundo informou a GM. Foram incorporados novos equipamentos, células automatizadas e melhorias nas etapas da produção do SUV.

A General Motors (GM) iniciou a produção do novo Chevrolet Tracker na fábrica de São Caetano do Sul (SP). Ele chegará às concessionárias Chevrolet nas próximas semanas. O modelo também será produzido em Alvear, na Argentina.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 1°, a diretora de Marketing de Produto da GM América do Sul, Paula Saiani, mostrou os primeiros detalhes e os bastidores da fábrica.

"O Novo Chevrolet Tracker chega com design e o interior mais renovado e tecnológico, com sistema de cockpit virtual da Chevrolet que integra o MyLink ao painel digital de instrumento e em proteção e segurança o exclusivo sistema OnStar, que agora conta com o acompanhamento seguro. O Novo Chevrolet Tracker está chegando e ele evoluiu onde mais importa", diz Paula, em um trecho da gravação.