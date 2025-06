BYD Dolphin Mini ultrapassa a marca de um milhão de unidades produzidas no mundo

Modelo é o 100% elétrico compacto urbano mais vendido no Brasil

O BYD Dophin Mini (Seagull) chegou a 1 milhão de unidades produzidas no mundo. Segundo a chinesa, este número foi alcançado em tempo recorde dentro da categoria A00, segmento que engloba os carros compactos urbanos.

A unidade 1 milhão do BYD Dolphin Mini saiu oficialmente da linha de produção no dia 30 de junho, na fábrica da BYD em Xi'an, localizada na China. O modelo é líder de vendas na categoria dos 100% elétricos compactos no Brasil.