Audi confirma chegada do novo esportivo RS Q8 ao Brasil ainda em 2025

Modelo contará com freios de cerâmica de série e será equipado com propulsor 4.0 biturbo V8 de 640 cavalos e 850 Nm de torque, que acelera de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos

A Audi divulgou que a linha 2026 reestilizada da versão esportiva do SUV de luxo da montadora, o RS Q8, virá ao Brasil no último semestre de 2025. O modelo terá versão única, a Performance. O valor ainda não foi anunciado.

Na traseira, as duas saídas de escape ovais são as primeiras características distintivas de um modelo RS. No novo Audi RS Q8, a Audi Sport colocou um difusor entre elas, que é dividido ao meio por um refletor, tornando a traseira ainda mais harmoniosa.

Os revestimentos misturam materiais nobres como couro e Alcantara, enquanto o teto possui revestimento em tecido preto. A soleira do porta-malas é em alumínio e há soleiras de porta com o logotipo RS.

A cabine do veículo oferece luxo, elegância e sofisticação. A ergonomia é assegurada com comandos e acessos à mão do motorista e passageiros, que viajam com conforto para até cinco ocupantes. O acabamento interno é feito em alumínio escurecido escovado, e o modelo oferece bancos esportivos RS em couro Valcona e desenho diamante.

Equipamentos

Itens de tecnologia e segurança:

ACC e lane keeping assist (LKAS) com emergency assist;

Assistente de troca de faixa e trafego traseiro e exit warning;

Audi Pre Sense dianteiro e traseiro;

Câmera 360°;

Faróis Full LED Matrix com com apresentação de luzes;

Park assist plus com sensores estacionamento dianteiros e traseiros.

Itens de conforto e conveniência:

Ar-condicionado automático de 4 zonas;

Audi Drive Select; Auto Hold;

Bancos super-esportivos com ajustes elétricos,

Memória, aquecimento e ventilação;

Espelho retrovisor interno com função antiofuscante automático;

Fechamento das portas servo assistido;

Head-up display;

Keyless entry;

Pacote de luzes customizáveis com 30 opções de cores;

Porta-malas com abertura e fechamento elétrico e sistema hands-free;

Apoio lombar com ajustes elétricos para bancos dianteiros;

Teto solar elétrico panorâmico "Open Sky";

O sistema de infoentretenimento conta com sistema de som Bang & Olufsen de 730W de potência com som 3D para os bancos dianteiros;

MMI Navegação plus com MMI touch response;

Audi Virtual Cockpit Plus com Layout adicional RS.

Pacotes que podem ser adicionados gratuitamente:

Pacote RS Design Cinza com volante em Alcântara com costuras contrastantes em cinza, cintos de segurança com a borda em cinza e tapetes dianteiros com inscrição RS;

Pacote RS Design Vermelho com volante em Alcântara com costuras contrastantes em vermelho, cintos de segurança com a borda em vermelho e tapetes dianteiros com inscrição RS;

Pacote RS Design Azul com volante em Alcântara com costuras contrastantes em azul, cintos de segurança na cor azul e tapetes dianteiros com inscrição RS;

Pacote óptico exterior em preto brilhante incluindo Audi Rings e capa do retrovisor na cor preta;

O cliente poderá escolher pinças de freio na cor azul ou vermelha;

Capa do espelho retrovisor externo na cor do veículo ou em alumínio.

Opcionais com custo adicional:

Pintura Audi Exclusive;

Assistente de Visão Noturna;

Faróis Digital MATRIX HD com Audi Laser Light;

Acabamento do painel em carbono;

Capa do retrovisor em carbono;

Pacote 305 km/h com pneus Pirelli P Zero Performance.

Cores e dimensões

As opções de cores disponíveis são Branco Carrara (sólida); Azul Ascari, Azul Waitomo, Branco Geleira, Bege Gold Sakhir, Prata Satélite, Preto Mito, Vermelho Chili (metálicas); e Cinza Daytona (perolizada). Há ainda a opção de pintura Audi Exclusive nas cores sólida, metálica, perolizada ou cristalizada.

Externamente, as dimensões do modelo são 5.022 mm (comprimento), 1.699 mm (altura), 2.998 mm (entre eixos), 2.190 mm (largura). A capacidade do porta-malas é de generosos 605 litros, e a capacidade do tanque de combustível é de 85 litros. O peso total é de 2.515 quilos.

Internamente, o modelo recebe acabamento na tonalidade Marrom com costuras em cinza (couro), Preto com costuras em preto (couro), Preto com costuras em cinza (couro), Preto com costuras em vermelho, ou Preto com costuras em azul. Há ainda diversas opções de rodas de liga leve de 23 polegadas, com acabamento em preto, cinza, e neodymio.