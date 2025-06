Primeiro lote do Geely EX5 chega ao Brasil

O primeiro Geely SUV elétrico, Geely EX5, chegou nesta semana ao Brasil. Os modelos desembarcaram no Porto de Paranaguá, no Paraná, e as vendas do Geely EX5 estão previstas para começar em julho / Crédito: DIVULGAÇÃO

O primeiro lote de veículos Geely EX5 chegou ao Brasil. O desembarque foi pelo Porto de Paranaguá, no Paraná, e em breve estarão disponíveis nas concessionárias da marca. A chegada dos primeiros veículos está em linha com o planejamento estratégico da marca. As vendas do Geely EX5 estão previstas para começar em julho, quando promete revelar preço e mais detalhes. A Geely tem acordo com a Renault, com previsão de produção na fábrica de São José dos Pinhais (PR). Até começar, deverá trazer modelos importados. E isso deve acontecer ainda este ano. Por ora, não há loja em Fortaleza.

O Geely EX5 foi desenvolvido com opções de volante à esquerda e à direita.Tem o dedo dos centros de design globais da Geely, em Gotemburgo, Xangai, Coventry e Milão. Como um modelo global, o Geely EX5 atende aos requisitos regulatórios de mais de 90 países, incluindo o Brasil. O Geely EX5 é apresentado como uma inspiração na face de um tigre. Tem recursos como para-choque aerodinâmico e maçanetas embutidas. As lanternas elevadas com efeito 3D translúcido destacam a traseira. O modelo tem uma tela principal de alta definição de 15,4" e sistema de assistente de voz "Hi Geely", com mais de 200 comandos de voz. A apresentação do Geely EX5 no Brasil faz parte da atual estratégia de expansão global.

Quem é a Geely O Geely Auto Group é um fabricante de automóveis com sede em Hangzhou, China, e foi fundado em 1997 como uma unidade subsidiária do Zhejiang Geely Holding Group (ZGH). O Grupo gerencia várias marcas líderes, incluindo Geely Auto, Lynk & Co e Zeekr. O Geely Auto Group também é o parceiro estratégico global da montadora nacional da Malásia Proton. O Grupo emprega mais de 50.000 pessoas e opera 12 fábricas, cinco centros globais de P&D em Hangzhou, Ningbo, Gotemburgo, Coventry e Frankfurt. O Grupo também possui quatro estúdios de design globais em Xangai, Gotemburgo, Milão e Coventry, respectivamente, com mais de 1000 funcionários. A Geely Automobile Holdings, uma empresa subsidiária que detém o controle acionário da Geely Auto, Lynk & Co e Zeekr, está listada na bolsa de valores de Hong Kong desde 2005. Em 2024, as marcas sob a gestão do Geely Auto Group venderam mais de 2,17 milhões de unidades, marcando um aumento de 32% em relação ao ano anterior.