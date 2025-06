Cearense Bernardo Gentil lidera principal categoria de kartismo da Copa São Paulo Light

Piloto oficial da CRG é líder do mais importante campeonato estadual do kartismo no Brasil na divisão Rookie e principal da OK-N

O piloto cearense da fabricante CRG, Bernardo Gentil , de 15 anos, é o novo líder da OK-N, a principal categoria do kartismo brasileiro da Copa São Paulo Light de Kart, que no sábado, 14, realizou a 5ª etapa do ano no Kartódromo de Interlagos.

Ele também obteve bom desempenho na sexta-feira, 13, quando venceu a primeira bateria com 7 décimos de segundos de vantagem sobre o segundo colocado, Gabriel Koenigkan.

No sábado, durante a primeira corrida do dia, o piloto largou em 5º lugar em razão da inversão regulamentar entre os cinco primeiros e terminou na 3ª posição. Porém, punido com o acréscimo de 5 segundos por conta do painel frontal do kart, acabou caindo para a 7ª posição.

Na terceira bateria, largando em 7º, Bernardo brigou pela liderança a partir da metade da corrida com Koenigkan e recebeu a bandeirada em 2º lugar.

Gabriel Koenigkan, que venceu as duas provas do sábado, foi o vencedor da rodada tripla válida pela 5ª etapa da Copa São Paulo Light. Com os resultados da etapa — e considerados os descartes regulamentares —, Bernardo Gentil atualmente é o líder da Copa São Paulo Light nas duas categorias, a OK-N principal e a OK-N Rookie.