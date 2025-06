Novo Pulse Abarth traz novidades estéticas e custa R$ 157.990 mil

Seguindo o padrão global da marca, um novo logo script com a palavra Abarth em tom escurecido foi adicionado no centro da grade, com um detalhe do escorpião no canto inferior direito.

O SUV Pulse Abarth linha 2026 foi lançado pela Fiat no valor de R$ 157.990. O modelo traz mudanças no visual, com o design exterior totalmente remodelado, novo para-choque com linhas mais proeminentes e grade frontal superior em preto brilhante e vermelho.

O skidplate (grade inferior) tem o formato em linhas retas do novo frontal e as entradas de ar laterais ganharam mais destaque com as novas linhas, além de um acabamento vermelho.

Completam as mudanças no visual exterior as novas rodas exclusivas 18’’ com acabamento em preto brilhante com aros vazados e a logo do escorpião com detalhes vermelhos.

Rodas do novo Pulse Abarth Crédito: PEDRO BRITO



Interior do modelo



O novo interior mantém aspecto premium em tons escurecidos e ganha a chegada do teto solar panorâmico, com abertura elétrica da cortina, além de novos bancos esportivos totalmente redesenhados trazem novo acabamento que traz o nome Abarth bordado, um desenho do escorpião em alto-relevo e costuras vermelhas.