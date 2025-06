Novo Ford Bronco Sport estreia novidades e mantém preço de R$ 260 mil

O modelo chega na versão de topo Badlands com valor mantido em R$ 260.000, visando a competitividade no mercado, segundo a montadora

Por fora, as mudanças incluem a grade dianteira, para-choque com protetor de aço e ganchos aparentes, alargadores de para-lama, frisos laterais e spoiler traseiro.

Sem aumento de preço, mantido no valor de R$ 260 mil, o novo Bronco Sport 2025 chega na versão de topo Badlands, que substitui a Wildtrak, e traz novidades no estilo, desempenho, na segurança e na tecnologia.

Há também novos recursos fora de estrada: piloto automático off-road com função “one pedal drive”, câmera 360º, medidores de ângulos de inclinação em tempo real e sistema de gerenciamento de terreno com dois novos modos de condução, Off-Road e Rally.

Os itens de funcionalidade e conforto incluem bancos de couro com aquecimento e ajustes elétricos, volante revestido em couro, tapetes de borracha e console com alça de apoio.

A cabine ganhou novo quadro de instrumentos digital de 12,3” e central multimídia com tela de 13,2”, conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay e navegador GPS integrado.

O Bronco Sport faz parte da família Bronco, o primeiro veículo chamado oficialmente de SUV, que surgiu em 1966 e ao longo de suas seis gerações tornou-se um ícone off-road, evoluindo também no conforto e versatilidade de uso. Em 2021, a linha ganhou a versão Bronco Sport, que chegou ao Brasil no mesmo ano.

Em 2024 o segmento de SUVs cresceu 48%. Os modelos com tração integral representam só 7% das vendas da categoria e avançaram 2,5% no mesmo período. O Bronco Sport cresceu 97% e agora soma mais de 6.500 unidades desde o lançamento, em 2021.

O SUV vem ainda com preparação para reboque com capacidade de 1.000 kg e atualizações over-the-air para a melhoria contínua dos módulos de segurança, performance e interface com o usuário.

Além da nova grade dianteira, ele tem para-choque frontal redesenhado com protetor de aço e ganchos aparentes, alargadores de para-lamas, frisos laterais e barras de teto reestilizadas. O para-choque traseiro também é novo, assim como o spoiler no teto.

O interior possui assoalho emborrachado e tapetes de borracha do tipo bandeja, que facilitam a limpeza. O console central ganhou novo desenho, inspirado no irmão maior Bronco, com alça de apoio integrada para o passageiro. Assim como o banco do motorista, os retrovisores contam com ajuste elétrico e memória. O teto solar reforça a sua esportividade.

A linha traz oito opções de cores, incluindo as novas Vermelho Vermont e Azul Indianápolis, além de Cinza Torres, Branco Ártico, Branco Itaúnas, Preto Astúrias, Verde Fuji e Cinza Glasgow.