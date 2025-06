Fiat anuncia preços do novo Fiat Scudo com motor 2.2 turbodiesel

O Fiat Scudo começou a ser comercializado nas versões Cargo e Multi é equipado com motor 2.2 turbodiesel. Com o novo motor, o Scudo passa a entregar 150 cv e 370 Nm de torque, o que representa 30 cv a mais e 23,2% de aumento no torque.

Veja os preços

Fiat Scudo Cargo – R$ 223.990,00



Fiat Scudo Multi – R$ 229.990,00

O modelo mantém a capacidade de carga de até 1,45 tonelada, com um comprimento de 5,3 m, 6,1 m³ de volume e 1,97m de altura, uma configuração que permite, segundo a italiana, a agilidade necessária no ambiente urbano, acessando lugares que veículos maiores não conseguem e contando com a inteligência da porta traseira dupla, com abertura de 180 graus, além da porta lateral deslizante, que facilitam o momento de carga e descarga.

O veículo é líder no segmento D-Van com 35,5% de market share em 2025.