Ford F-150 Tremor chega ao Brasil por R$ 580 mil

Segundo a norte-americana, a F-150 Temor foi feita para os que desejam uma picape grande com visual exclusivo, além de maior capacidade off-road e versatilidade de uso no dia a dia.

A Ford inicia a venda da F-150 Tremor no Brasil, nova versão esportiva criada para oferecer uma opção inédita no segmento. O modelo chega para ocupar o topo da gama, com preço de R$ 580 mil.

A linha da F-150 no Brasil oferece também as versões Lariat e Lariat Black , ambas equipadas com motor V8 e diferenciadas pelo acabamento com itens cromados ou pretos.

O trem de força é formado pelo motor Coyote 5.0 V8, de 405 cv, câmbio automático de 10 marchas e sistema de tração 4WD inteligente. De acordo com a Ford, ele acelera de 0 a 100 km/h em 7 segundos e oferece uma autonomia de mais de 1.000 km com o tanque estendido de 136 litros.

A nova picape da família Tremor possui detalhes em laranja na carroceria e na cabine. Os itens incluem grade dianteira, para-choques, ganchos de reboque, saídas de ar no capô, rodas, estribos de alumínio fundido e saída de escape dupla com novo design.

Ela conta também com tecnologias que facilitam a condução em trilhas, como o piloto automático off-road com função "one pedal drive", que controla a aceleração e o freio do veículo para o motorista poder se concentrar na direção em trilhas, com função "one pedal drive". Além de melhorar o controle da picape para evitar deslizamentos, em velocidades de até 32 km/h, ele maximiza a tração em subidas e descidas, explica a montadora.

Além de maior altura do solo e ângulos de entrada e saída ampliados, os recursos voltados para o off-road incluem suspensão exclusiva, pneus All-Terrain, protetores metálicos inferiores, bloqueio eletrônico do diferencial traseiro e diferencial dianteiro Torsen com escorregamento limitado.

Como as demais versões da linha, a nova picape com quadro de instrumentos digital de 12”, multimídia SYNC 4 com tela de 12” e conexão com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, head-up display e sistema de iluminação 360°. Tem também ar-condicionado dual zone, bancos climatizados e pedais com ajuste elétrico e memória, sistema de som B&O, manopla de câmbio rebatível, superfície de apoio no console, porta-objetos sob o banco traseiro com chave e tampa traseira multiacesso com sistema Pro Access.

Outra novidade é o Pro Power Onboard, gerador embarcado com duas tomadas de 120 V e 20 A, que permitem conectar diversos aparelhos elétricos, como compressor de ar, aquecedor, TV, carregador de bateria, serras e ferramentas, com capacidade de uso simultâneo de até 2.000 W. A picape conta também com tecnologia eletrônica avançada, com 75 módulos preparados para receber atualizações over-the-air. Já a cabine traz botões customizáveis no teto para a instalação de acessórios.

Além do assistente de curvas off-road, que diminui o raio de giro para auxiliar em curvas fechadas, acionando o freio da roda traseira interna. Ele atua apenas em baixas velocidades, quando o veículo está nos modos de tração 4x4 ou 4x4 reduzida e com o volante completamente virado à esquerda ou à direita..

O interior tem bancos com o logotipo Tremor no encosto e costuras laranja, mesmo acabamento aplicado no volante, e detalhes em laranja no painel e nas saídas de ar. Os bancos dianteiros contam com aquecimento e ventilação, ajuste elétrico e memória para o motorista em 10 posições e ajuste elétrico para o passageiro em oito posições. Há também ajuste elétrico com memória nos pedais e aquecimento no banco traseiro.

A cabine traz um painel com seis comandos customizáveis no console de teto para a instalação de acessórios e personalização. Eles já incluem cabeamento espalhado por todo o veículo, nos locais comumente mais utilizados, conectados a uma caixa de distribuição que comporta conexões de 10 A a 30 A em cada circuito.

Os recursos da caçamba tem a tampa multiacesso e revestimento protetor do tipo spray-in.

A abertura das portas por código no teclado embutido na coluna e a iluminação 360º são outros itens que aumentam a conveniência de uso do veículo em diferentes situações.

Desempenho

A suspensão incorpora vários componentes modificados, incluindo molas, barra estabilizadora, amortecedores Tremor, geometria de direção e manga do eixo dianteiro. Além de novos ângulos de entrada (28°), saída (24,1°) e transposição de rampa (21°), a picape tem altura do solo 25 mm maior (277 mm) e novas rodas de 18” com pneus General Grabber 275/70 All-Terrain. Sua capacidade de imersão é de 600 mm.

Além do sistema de tração inteligente 4WD com as opções 4x2, 4x4 alta, 4x4 baixa e 4x4 automática, a F-150 Tremor tem sete modos de condução que adaptam as configurações do veículo a cada tipo de terreno – Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Off-Road, Rock Crawl e Rebocar/Transportar. Ela possui capacidade de carga de 671 kg, ou 1.495 litros, e pode rebocar 3.945 kg, com auxílio da tecnologia Pro Trailer nas manobras e engate e também dos controles de freio e oscilação de reboque.

Segurança

A F-150 Tremor conta com oito airbags, assistente de manutenção e centralização de faixa, assistente de manobras evasivas, monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque, piloto automático adaptativo com Stop&Go, assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, assistente em cruzamentos, câmera traseira com detecção de objetos e assistente de descida.