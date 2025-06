Mercedes-Benz lança Sprinter Robustez projetada para o agro por R$ 365 mil

De acordo com a montadora, a nova versão do veículo traz personalizações e oferece um desempenho superior em ambientes exigentes, prometendo alta capacidade de carga e maior resistência.

A Mercedes-Benz lançou a Sprinter com pacote Robustez no Brasil, uma versão adaptada do modelo furgão vidrado extralongo, desenvolvida especialmente para atender às necessidades do agronegócio e de setores que operam em terrenos mais desafiadores, como mineração e atividades rurais. Ela pode ser encomendada em todos os concessionários da marca no País a partir do preço público sugerido de R$ 365.800.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a Mercedes, a Sertran Transportes adquiriu 25 unidades da Sprinter com o pacote Robustez para atender às exigências do fretamento agrícola que é uma das áreas de atuação da empresa. O modelo serve para o transporte de trabalhadores no campo. A primeira unidade já está em operação, e as demais serão entregues até o próximo mês.



Estrutura reforçada

Com base na versão 417 do furgão vidrado extralongo, a Sprinter Robustez conta com ar-condicionado traseiro de fábrica e uma entrada pela porta dianteira, com a eliminação da porta lateral corrediça. Essa modificação garante maior robustez estrutural e reduz a incidência de sujeira e poeira no interior, proporcionando um ambiente mais limpo e confortável durante as operações no campo ou em áreas remotas.

A suspensão traseira elevada foi projetada para garantir a capacidade de superar obstáculos em terrenos acidentados e superfícies naturais, com a garantia de maior estabilidade e segurança ao transitar por áreas de difícil navegação, como plantações e terrenos irregulares.

A Sprinter Robustez oferece também amplo espaço interno, permitindo configurações versáteis e com a opção de um corredor central.