Nova Ford Maverick recebe três versões, mudanças no visual e novos equipamentos

A nova família traz repaginações no design, tecnologia, segurança, conforto e será completada no segundo semestre com a versão Hybrid

Picape mais nova do portfólio da Ford , a Maverick traz a primeira atualização desde seu lançamento global, em 2021. Além de renovar o visual e ganhar itens de tecnologia, segurança e conforto, agora passa a contar com três versões: a off-road Tremor, a esportiva Lariat Black e a Hybrid , esta última programada para o segundo semestre deste ano.

A Maverick Lariat Black e a Maverick Tremor são equipadas com o motor 2.0 EcoBoost a gasolina, de 253 cv (@ 5.500 rpm) e torque de 38,7 kgfm (@3.000 rpm), junto com a transmissão automática de oito velocidades.

A proposta da montadora com a renovação é diversificar a linha e atender uma gama maior de clientes sem perder a característica de conforto e versatilidade para o uso no dia a dia.

As novidades no estilo da Maverick estão presentes na grade, no para-choque dianteiro, nos faróis de LED em formato de C, nos alargadores de para-lama e no oval Ford em preto. Já a cabine possui uma nova central multimídia SYNC 4 de 13,2” com conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, GPS embarcado, painel de instrumentos digital de 8”, carregador por indução, som premium B&O e atualizações over-the-air.

"Embora os valores nominais de potência e torque sejam os mesmos, com essa atualização as curvas de desempenho do motor ficaram muito melhores. Isso pode ser sentido nas respostas mais fortes e rápidas do acelerador em baixa rotação", explica Ariane Campos, supervisora de engenharia da Ford América do Sul.

Além de nova calibração, as mudanças no motor incluem a adoção de novos componentes nos sistemas de ventilação do cárter, arrefecimento, temporização do eixo de comando, borboleta eletrônica, comando de válvulas variável, sensores, arquitetura do cabeçote e recirculação de gases de escapamento.

Na parte de segurança, a picape traz piloto automático adaptativo com stop & go, assistente de manutenção e centralização em faixa, assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestre e ciclista (incluindo à ré), sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado e cobertura de reboque.

O teto solar elétrico e o porta-objetos sob o banco traseiro são outros itens de conforto, além de banco do motorista com ajuste elétrico em oito posições e retrovisores com aquecimento. A caçamba agora traz capota marítima como item de série em toda a linha.

Como toda a família Tremor, ela agrega recursos que aumentam a capacidade off-road: suspensão exclusiva, tração 4WD, pneus 235/65 R17 All-Terrain Plus, bloqueio do diferencial traseiro e piloto automático off-road com função “one pedal drive”. Conta ainda com seis modos de condução, incluindo o novo Off-Road – além do Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio e Rebocar/Transportar.

A Maverick Tremor tem visual diferenciado pelos frisos laranja na grade dianteira e detalhes da mesma cor no para-choque, nas rodas de 17” e emblemas. Na cabine, em tom escuro, há bancos dianteiros com aquecimento e o emblema Tremor aplicado no encosto, além de volante com aquecimento e paddle shift.

O pacote se completa com sete airbags, assistente de partida em rampa, controle automático de descidas, assistente de manobras evasivas, farol alto automático e sensor de chuva. O assistente de reboque Pro Trailer, que auxilia no engate e nas manobras usando algoritmos de "Machine Learning" (aprendizado da máquina), o controle de oscilação de reboque e a câmera 360°.

Ford Maverick Lariat Crédito: Mario Villa Escusa/Divulgação/Ford

A disposição todo-terreno é reforçada pelo aumento dos ângulos de entrada (30,9°), saída (21,3°) e transposição de rampa (20°) e maior vão livre do solo da carroceria (226 mm). Ela tem capacidade para transportar 477 kg, 943 litros e reboca 499 kg.

O nome da Maverick Lariat Black remete aos detalhes escurecidos da carroceria, que incluem a grade, as rodas de 17” e adesivos no capô na cor preta. Ela também se sai bem nas trilhas, com tração AWD, pneus 225/65 R17 All-Terrain, assistente de reboque Pro Trailer e cinco modos de condução: Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio e Rebocar/Transportar. A capacidade de carga é de 618 kg.



Ford Maverick Lariat Crédito: Mario Villa Escusa/Divulgação/Ford

Conectividade



A Nova Maverick conta também com os recursos de conectividade do modem embarcado e do aplicativo FordPass, que permitem partida remota e acionamento do ar-condicionado, travamento e destravamento das portas e localização do veículo, além do acompanhamento preventivo inteligente para alerta em caso de falhas.



O cliente tem a opção do serviço leva e traz sem custo para fazer a manutenção do veículo na Rede Ford. E pode personalizar a picape com uma linha de mais de 18 acessórios exclusivos, como engate traseiro, suporte para bicicleta, estribo lateral, caixas organizadoras e extensor de caçamba, entre outros.