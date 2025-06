Ram registra aumento de 10% nas vendas de picapes compactas em maio no Brasil

A Ram registrou crescimento de 10% no segmento de picapes compactas e médias em maio na comparação com o mês anterior e de 26% em relação a maio de 2024. A Rampage, primeira picape Ram desenvolvida e concebida no Brasil, impulsionou o crescimento da marca no segmento no mês, se mantendo no Top-5 do País.



O segmento de picapes pesadas, por sua vez, também segue dominado pela Ram, que alcançou uma marca significativa em maio: os modelos importados, sendo eles a nova 1500, além da 2500 e 3500, superaram a marca de 2 mil unidades emplacadas nos cinco primeiros meses de 2025.