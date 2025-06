Com oito modelos novos, Honda lidera lançamentos no Festival Interlagos

NX 500: R$ 45.800 com chegada prevista para junho de 2025; / Crédito: Guilherme Carvalho/O POVO CBN Cariri

A Honda, maior montadora de motocicletas em operação no Brasil, anunciou oito novos modelos durante o Festival Interlagos edição motos. Foi o número de lançamentos mais expressivo do evento. Dentre os anúncios feitos pela empresa, destacam-se o retorno da linha Hornet ao País e a estreia da XL 750 Transalp.

Um dos maiores destaques, embora já esperado pelo público, foi o anúncio da CB Hornet nas versões 500cc, 750cc e 1000cc — esta última com lançamento oficial previsto para 2026. Trata-se do reencontro da consolidada linha Hornet com o mercado brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A última motocicleta do segmento lançada pela empresa foi a CB 600F Hornet, em 2004. Desde então, o retorno da Hornet às concessionárias vinha sendo aguardado pelos fãs da marca. Em Interlagos, a primeira novidade foi a CB 500 Hornet, que chega ao mercado com visual inovador e preço sugerido de R$ 43.040. Com linhas angulosas e um design marcante do conjunto óptico dianteiro até a rabeta, a nova esportiva aposta em uma identidade visual inédita para conquistar uma nova geração de motociclistas. Equipada com motor bicilíndrico de 471 cm³ e refrigeração líquida, entrega 49 cv de potência e torque de 4,5 kgfm. A outra integrante da família é a CB 750 Hornet, com lançamento programado para o segundo semestre de 2025. A moto virá equipada com motor de 92 cv e visual inspirado nas linhas agressivas das streetfighters. Já a aguardada versão de 1.000 cilindradas tem chegada prevista para 2026. Ainda no segmento de média cilindrada, a Honda confirmou o lançamento da NX 500, com preço inicial de R$ 45.800 (sem frete). O modelo utiliza o mesmo motor bicilíndrico de 471 cm³ da linha CB e representa uma evolução direta da CB 500X. Embora mantenha o visual robusto, voltado para o uso off-road, a nova NX recebeu ajustes que aprimoram o desempenho também no asfalto, ampliando sua versatilidade.

A linha Africa Twin também chega com novidades em 2025. O modelo preserva o consagrado motor de 1.084 cm³, que entrega 99 cv de potência e 10 kgfm de torque. Entre os recursos tecnológicos, seguem disponíveis a opção de câmbio automatizado de dupla embreagem (DCT), a suspensão eletrônica Showa EERA, o sistema HSTC (Honda Selectable Torque Control), o controle de tração e o painel digital TFT de 6,5 polegadas. CRF 1100L Africa Twin 2026 Crédito: Guilherme Carvalho/O POVO CBN Cariri Já a CRF 300F chega equipada com motor de 300 cm³ — o mesmo utilizado na Sahara — e câmbio manual de seis marchas. A Honda ainda não divulgou o preço oficial. O modelo recebeu melhorias importantes para os fãs do off-road, incluindo suspensões revisadas, balança traseira em alumínio e radiador de óleo, que contribui para maior eficiência térmica em condições extremas.

CRF 300F: preços não divugados; Crédito: Guilherme Carvalho/O POVO CBN Cariri A big trail XL 750 Transalp retorna ao mercado nacional este ano, embora ainda sem previsão de preço. O modelo, que marca uma nova geração de produtos da marca, é impulsionado por motor bicilíndrico de 91 cv e torque de 7,5 kgfm, e resgata a tradição da linha com uma proposta moderna e versátil. XL 750 Transalp: preços não divulgado; Crédito: Guilherme Carvalho/O POVO CBN Cariri