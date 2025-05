Triumph mira na interiorização e estuda abrir unidade em Juazeiro do Norte no segundo semestre de 2026

Montadora britânica mira no interior para alcançar 45 concessionárias até 2026. Na foto, o modelo Triumph Bonneville Bobber 1.200cc / Crédito: Guilherme Carvalho/O POVO CBN Cariri

A fabricante britânica Triumph estuda abrir uma unidade em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, até o segundo semestre de 2026. A informação foi confirmada com exclusividade ao O POVO nesta quinta-feira, 29, pelo gerente-geral da Triumph no Brasil, Renato Fabrini, durante o Festival Interlagos, o maior evento de experiência motor do mundo, que ocorre até o próximo dia 1º de junho, em São Paulo. A expansão faz parte da estratégia de interiorização da empresa. O objetivo é aumentar o número de vendas na região Nordeste. Atualmente, a empresa tem 39 concessionárias no Brasil, incluindo uma em Fortaleza. Mas, segundo Fabrini, a meta é alcançar o número de 45 unidades até o primeiro semestre de 2026.