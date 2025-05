Nova Mercedes-AMG G 63 Manufaktur começa a ser vendida no Brasil a partir de R$ 2,1 milhões

São 14 cores externas e 14 acabamentos em couro com padrões e cores desenvolvidas especialmente para o modelo no Brasil

De acordo com a montadora alemã, a nova versão traz como diferencial as possibilidades de personalização entre cores externas e internas. Além disso, o veículo conta com acabamentos internos e equipamentos opcionais.

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil iniciou a comercialização do novo Mercedes-AMG G 63 Manufaktur no Brasil. O modelo já pode ser encomendado em toda a rede de concessionários da marca com preço público sugerido a partir de R$ 2.146.900,00.

A combinação de novos elementos externos e internos, como as novas rodas AMG de 20 polegadas, o Pacote Off Road Pro (que inclui um exclusivo rack de teto) e os novos padrões de acabamento dos assentos em couro nappa com formato de diamante.

Para o Brasil, são 14 cores externas e 14 acabamentos em couro com padrões e cores desenvolvidas especialmente para o modelo.

A lista de equipamentos opcionais é composta, por exemplo, por rodas de 22 polegadas ou acabamentos internos em carbono. Todas as personalizações são realizadas durante o fluxo de produção do modelo. De acordo com a combinação escolhida pelo cliente, o processo pode levar de quatro a oito semanas.

A nova versão foi criada a partir do Mercedes-AMG G 63 lançado recentemente. O modelo é equipado com o motor AMG V8 biturbo de 4.0 litros com 585 cv e um torque máximo de 850 Nm, além da combinação com tecnologia de 48 volts e um gerador de partida integrado (ISG) que proporcionam um impulso adicional de 20 cv e 200 Nm de torque por um período determinado.