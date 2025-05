Honda atinge marca de meio bilhão de motocicletas produzidas no mundo

A produção global acumulada de motocicletas movidas por motores da Honda atingiu 500 milhões de unidades, 76 anos após a empresa ter iniciado a fabricação em massa no Japão, em 1949, com a primeira motocicleta do line-up, a Dream D-Type.

A fundação da Honda ocorreu na cidade de Hamamatsu, no dia 24 de setembro de 1948. Em 1963, na Bélgica, a montadora iniciou a etapa de produção global de motocicletas. Anos depois, em 1976, expandiu a fabricação para o Brasil e Itália.