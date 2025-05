Ford Mustang GTD supera o próprio recorde no autódromo de Nürburgring

Depois de fazer uma volta abaixo de 7 minutos no autódromo de Nürburgring, o Mustang ficou 5,5 segundos mais rápido, com o tempo total de 6 minutos e 52,072 segundos

O modelo teve performance de 5,5 segundos mais rápido , com o tempo total de 6 minutos e 52,072 segundos (ante aproximadamente 6 minutos 57,077 segundos no teste anterior). Dessa forma, ele subiu do sexto para o quarto lugar no ranking de carros esportivos de produção no circuito alemão.

O Mustang GTD , versão de rua do GT3 de corrida, é o primeiro carro esportivo de uma montadora norte-americana e o Mustang com melhor desempenho na pista de todos os tempos. Ele realizou uma volta abaixo de sete minutos no autódromo de Nürburgring, na Alemanha.

Veja o momento em que foi realizado o teste

"Tirar 5,5 segundos de uma volta em Nürburgring é uma grande conquista. Em termos práticos, após uma volta no circuito de 20,7 km essa vantagem significa estar mais de 1.290 m à frente. E o fato de a equipe ter feito isso na nossa segunda tentativa com tempo bom vai além de uma conquista incremental”, disse Greg Goodall, engenheiro-chefe do programa Mustang GTD.

Segundo a Ford, a equipe passou os últimos meses analisando onde poderia melhorar o desempenho, a confiabilidade do esportivo e ganhar milésimos de segundo.

As mudanças incluem um ajuste de chassi revisado, com maior rigidez torcional, hardware e alinhamento de suspensão atualizados para uma dirigibilidade ainda mais precisa, ajustes aerodinâmicos para melhorar a downforce refere-se à força aerodinâmica que empurra o carro para baixo, aumentando a aderência e estabilidade, especialmente em altas velocidades , calibração do trem de força, comportamento revisado do ABS e do controle de tração e um novo desenvolvimento dos amortecedores com válvula ativa.