Jeep anuncia produção nacional do Avenger a partir de 2026

Para comemorar uma década de produção no Brasil, a Jeep iniciará a fabricação e a venda do SUV compacto Avenger em 2026, sem data especificada. O modelo dividirá espaço com a gama de outros modelos já produzidos no País, sendo eles o Renegade, Compass e Commander.

Em 2025, a montadora também celebra o marco de mais de 1 milhão de SUVs vendidos desde que chegou ao mercado nacional, no ano de 2015.