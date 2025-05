Campo de Provas da GM é escolhido pelo Inmetro para testes oficiais de eficiência energética

O PBEV, coordenado pelo Inmetro, em parceria com o Ministério de Minas e Energia (MME) e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), tem como objetivo informar o consumidor sobre a eficiência energética dos veículos vendidos no Brasil. Desde 2008, o programa classifica automóveis de passeio, picapes e utilitários com base no consumo de combustível, emissões de CO₂ e, no caso de elétricos e híbridos, também a autonomia.

O CPCA conduzirá duas etapas do programa, oferecendo a todas as empresas participantes do PBEV uma estrutura para garantir padronização, agilidade e precisão nos resultados que orientam os consumidores sobre o consumo dos modelos avaliados.

A primeira fase inclui a pesagem dos veículos, seguida pelo teste de desaceleração, que avalia a eficiência aerodinâmica e a resistência ao rolamento. Essa etapa será realizada em uma pista projetada especificamente para esse tipo de medição, com duas retas paralelas de 2,2 quilômetros interligadas por curvas. O traçado é rodeado por vegetação, o que ajuda a reduzir a ação do vento e garante condições mais estáveis para os testes.

"O Campo de Provas foi selecionado com base em critérios técnicos, como infraestrutura disponível, capacidade operacional e conformidade com os requisitos dos ensaios de eficiência energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. A escolha buscou assegurar bases técnicas sólidas para decisões que impactam o consumo e a sustentabilidade", pontuou Hércules Souza, chefe da Divisão de Regulamentação e Qualidade Regulatória do Inmetro.

Cada empresa conduz os testes com o próprio veículo e profissional responsável, sob acompanhamento dos auditores do Inmetro em todas as fases.