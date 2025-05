Lexus inaugura primeira concessionária em Fortaleza

Modelo ES 300H, exposto no meio da nova concessionária em Fortaleza / Crédito: Gabriel Gago/O POVO

A montadora japonesa Lexus, segmento premium da Toyota Motor Corporation, abriu a primeira concessionária exclusiva da marca em Fortaleza. Ela é operada pelo Grupo New, que já representa a Toyota no Ceará desde 1992. A unidade em Fortaleza é a 11ª concessionária da Lexus no Brasil. O espaço, situado na avenida Rogaciano Leite, no bairro Guararapes, comercializa 100% do portfólio da Lexus disponível no País, além de outros lançamentos previstos para este ano, como um modelo 100% elétrico (BEV).

José Ricardo Gomes, diretor da Lexus para América Latina, enxerga que a marca trará novidades em termos de tecnologia, eletrificação e conectividade. "A gente sabe que tem consumidores que compraram RAV4 ou SW4 (da Toyota), e querem algo diferente. E a Lexus vem para elevar este papel da Toyota em Fortaleza e até no estado do Ceará. O crescimento de Fortaleza é o maior crescimento econômico do Nordeste, então não tem como estar fora desse estado e dessa região", explicou. A Lexus planeja, segundo Gomes, abrir outras três novas concessionárias, uma em Florianópolis (SC), Campinas (SP) e Alphaville de São Paulo. Vale destacar que de 10 concessionárias do Grupo New em Fortaleza, três são Toyota. Há também uma unidade em Sobral e outra em Juazeiro do Norte. Nelas, também é possível obter suporte da Lexus.

A marca pretende realizar 1.500 emplacamentos no ano de 2025, sendo o maior volume de vendas da história da montadora no País. Entre janeiro e abril deste ano, a marca registrou um aumento de 12% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2024. No ano anterior, a japonesa teve mais de 1.100 veículos comercializados em todo o território nacional. Durante a coletiva de imprensa nessa quinta-feira , 8, foi confirmada a presença da Lexus no Salão do Automóvel e no Festival Interlagos, ambos em São Paulo.

Com a inauguração, expectativa é vender 8 ou mais unidades na região, aponta representante do Grupo New O Ceará apresentou crescimento de 14% no segmento premium no primeiro trimestre de 2025. Tal fator, agregado ao crescimento econômico da capital cearense nos últimos anos, foram pontos essenciais para a escolha da Lexus de instalar uma unidade em Fortaleza, conforme os representantes do Grupo New e da Lexus.

Luiz Teixeira, presidente do Grupo New, afirma que "a Lexus é uma marca premium, e aqui a gente não podia deixar de representar. A gente vem, desde 1998, representando a marca dentro das concessionárias Toyota, e agora, como a Lexus decidiu criar suas concessionárias plenas, abraçamos a ideia na mesma hora". "A nossa expectativa para os próximos meses é vender 8 unidades, mas acreditamos que o mercado chegará entre 10 a 12. Se não superar. Principalmente agora com uma loja independente. São números que já nos surpreenderam, e que podem surpreender ainda mais", disse o presidente do Grupo New. Com a participação de mercado nos últimos dois meses deste ano, a marca alcançou o Top-3 emplacamentos do segmento premium no Brasil, apontou o diretor comercial da Toyota e Lexus, Diego Monteiro, com base no relatório da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Em abril, foram 9 unidades emplacadas, e maio beira acima de 10 modelos. Os modelos mais procurados são os da linha NX, com 60% de mix, mas fatiado com os veículos ES e UX.