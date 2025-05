Ford Transit 2026 recebe duas novas versões, uma delas projetada para maior carga

A Ford Transit 2026 chegou ao mercado brasileiro com novos equipamentos e duas novas versões, a Furgão Cargo e a Vidrada Longa com rodado simples.

Esta versão também pode ser configurada para transporte executivo de 18 passageiros ou transporte escolar com até 29 lugares, mais o compartimento para bagagem. Por ter rodado simples, oferece ainda a vantagem do custo menor com pedágio e pneus.

Já a Transit Vidrada, ainda conforme a Ford, vem preparada para receber a configuração de bancos desejada pelo cliente, de acordo com as necessidades. Na nova versão longa com teto alto e rodado simples (L4H3), ela permite instalar também um compartimento de bagagem no piso traseiro, sem a perda de lugares para os passageiros.

"A Transit Furgão Cargo atende a demanda das transportadoras que trabalham em sistema de milk-run método logístico utilizado para otimizar o transporte de materiais e produtos em uma cadeia de suprimentos . Como o veículo sai carregado de manhã e roda até completar o roteiro de distribuição, uma carga útil maior permite otimizar a operação diária, fazendo mais entregas por viagem", disse Daniel Santos, gerente de desenvolvimento do produto da Ford América do Sul.

"A Transit Vidrada Longa atende a uma demanda importante das empresas que operam com fretamento, traslado de aeroporto e transporte de executivos, em que os passageiros viajam com bagagem. Com o teto alto e o rodado simples, é possível instalar um assoalho flutuante na traseira com estrutura de bancos em cima e porta-malas embaixo", afirma Daniel.



Ambas versões estão mais equipadas

As duas versões da linha 2026 da Ford Transit receberam mudanças. As principais delas são a arquitetura eletrônica que afirma ser oito vezes mais rápida, com atualizações over-the-air, painel digital de 8” com sistema Eco que orienta o motorista a dirigir de forma mais econômica e central multimídia de 12” com controles que ajudam a reduzir as distrações do motorista.

A lista de novidades também inclui sistema de monitoramento de ponto cego, espelhos retrovisores com rebatimento elétrico, monitoramento de pressão dos pneus, ar-condicionado digital e alarme perimetral.